Kurtulmuş, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
Son Dakika Politika Kurtulmuş, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika

Kurtulmuş, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

6 saat önce

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğraflardan oluşan "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerini inceleyen Kurtulmuş, haber kategorisinde Hasan Namlı'nın "Çocuklarımızı geri istiyoruz" ve Hassan Jedi'nin "Büyük Dönüş Yürüyüşü" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

Kurtulmuş, yaşam kategorisinde Adsız Günebakan tarafından çekilen "Kırmızı Sezon" başlıklı fotoğraftan yana oyunu kullanırken, spor kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" fotoğrafını seçti.

Kurtulmuş, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

Numan Kurtulmuş, Anadolu Ajansı, AK Parti, Dönüş, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 05:37 Kaynak: AA
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