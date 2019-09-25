Son Dakika Haberleri: Kurtulmuş - Adana'daki terör saldırısı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM'deki konuşması
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Kurtulmuş - Adana'daki terör saldırısı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM'deki konuşması

13 dakika önce

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un salona gelişi AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un katılımcılarla selamlaşması Katılımcılardan görüntüler AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un konuşması ANKARA - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş,...

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un salona gelişi

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un katılımcılarla selamlaşması

Katılımcılardan görüntüler

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un konuşması

ANKARA - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, gazetecilere değerlendirmelerde bulundu. (1)

Kurtulmuş - Adana'daki terör saldırısı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM'deki konuşması

Numan Kurtulmuş, AK Parti, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 01:28 Kaynak: AA
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