Kurtulmuş - Adana'daki terör saldırısı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM'deki konuşması
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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un salona gelişi AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un katılımcılarla selamlaşması Katılımcılardan görüntüler AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un konuşması ANKARA - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş,...
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 01:28 Kaynak: AA
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un salona gelişi
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un katılımcılarla selamlaşması
Katılımcılardan görüntüler
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un konuşması
ANKARA - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, gazetecilere değerlendirmelerde bulundu. (1)
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