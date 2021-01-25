Kurtulmuş, AK Parti Kadıköy 7. Olağan İlçe Kongresi'nde konuştu - Son Dakika

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, salgın sonrasında Türkiye ve dünya şartlarında ortaya çıkan yeni durumdan Türkiye'nin güçlü çıkması için hazırlıklar yapıldığını belirterek, "Yakında Cumhurbaşkanımız bunu ayrıntılarıyla paylaşacak. Siyasi, hukuki ve ekonomik reform süreçlerini gerçekleştireceğiz." dedi.

Kurtulmuş, 15 Temmuz Şehitleri Konferans ve Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Kadıköy 7. Olağan İlçe Kongresi'nde partililere hitap etti.

AK Parti'nin 4 temel özelliği olduğunu dile getiren Kurtulmuş, "Bu özellikten biri olmazsa, AK Parti ve dava hareketinde eksiklikler ortaya çıkar. Birincisi AK Parti, demokrat bir partidir. Bunlarda öncelik sıralaması yapmıyorum, yan yana koyuyorum. Bu memlekette millet iradesinden başka hiçbir iradeye 'Eyvallah' demez. Milletin oyuyla seçilene sonuna kadar saygı gösterir. Milletin iktidarını, milletin en önemli tercihi olarak görür ve o tercihe sonuna kadar saygı gösterir. Bizimle diğerleri arasındaki fark da budur." diye konuştu.

Kurtulmuş, kendilerinin de önceki dönemlerde siyasetini beğenmediği Cumhurbaşkanları olduğunu belirterek, buna rağmen hiçbir arkadaşlarının milletin tercihine muhalefet etmediğini söyledi.

Sözün de kararın da millette olduğunu anlatan Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Bizim arkadaşlarımızın hiçbirinin ağzından 'Falanca iktidar düşsün de nasıl düşerse düşsün.' diye biz söz şimdiye kadar çıkmamıştır. İktidarların nasıl değişeceği bellidir. Sandıkta milletin iradesiyle belirlenir. Ama şimdi bu beylerle aramızdaki fark, milletin iradesiyle hem de iki kere sandıktan çıkmış, milletin helal oylarıyla seçilmiş olan Cumhurbaşkanına 'Aman bu gitsin de nasıl gitsin.' diyorlar. CHP'nin bir milletvekili televizyonda kalktı ne dedi? 'Erdoğan'ın gitmesi için canımı bile veririm.' dedi. Aman canın yerine kalsın. Demokrasi can verilen bir yer değil, demokrasi bu ülkenin insanlarının daha iyi yaşayabilmesi için mücadele verilen bir alandır. Fikir ve siyaset mücadelesi alanıdır. Biz darbeyi babımız oğlu yapsa bile, dünyanın en şerefsiz işi olduğunu biliriz. Türkiye'deki ve dünyadaki darbelere karşı çıkarız."

Numan Kurtulmuş, reformculuğun AK Parti'nin ikinci özelliği olduğunu, siyaset ve ekonomi alanında her dönem reformlara imza attıklarını kaydederek, AK Parti'nin hem ülke içindeki hem de küresel ölçekteki sıkıntılardan reform iradesiyle çıktığını belirtti.

"Şimdi de pandemi şartları sonrasında oluşan Türkiye ve dünyanın şartlarında ortaya çıkan yeni durumdan Türkiye'nin güçlü çıkması için bu tür hazırlıklar yapıldı. Yakında Cumhurbaşkanımız bunu ayrıntılarıyla paylaşacak. Siyasi, hukuki ve ekonomik reform süreçlerini gerçekleştireceğiz." diyen Kurtulmuş, CHP'nin ise statükoyu temsil ettiğini, 7 Haziran Genel Seçimleri sonrasında yürütülen istikşafi görüşmelerde buna tanıklık ettiğini ifade etti.

Yerli ve milli olmanın AK Parti'nin üçüncü özelliği olduğunu, savunma sanayisinde mesafe kat edildiğini, Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemine sahip olduğunu dile getiren Kurtulmuş, asıl rahatsızlığın S-400'lerden ziyade Türkiye'nin yakın zamanda bu sistemleri üretebilecek hale gelmesi olduğunu aktardı.

Kurtulmuş, AK Parti'nin "Türkiye partisi" olduğunu ve bunun da dördüncü özellikleri olduğunu anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"AK Parti milletin partisidir. AK Parti bir sınıfın, zümrenin, bir coğrafi bölgenin, bir kesimin partisi değil, Türkiye'deki 83 milyon vatandaşımızın partisidir. Hatta dünya mazlumlarının mağdurlarının partisidir. Bizim kitabımızda insanları doğulu-batılı, Türk-Kürt, baş örtülü-baş açık, şehirliler-köylüler diye ayırt etmek yazmaz. Bizim kitabımızda 83 milyonun hepsi kardeştir, arkadaştır, aynı milletin fertleridir. Bütün yurttaşlarımız eşit ve özgürdür."

Kongrede AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ile AK Parti İstanbul Milletvekili Erol Kaya da partililere seslendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kongreler için hazırlanmış video mesajının gösterildiği kongrede, divan heyeti belirlendikten sonra raporlar okunarak delegelerin oyuna sunuldu. Raporların kabul edilmesinin ardından, AK Parti Kadıköy İlçe Başkanı'nı belirlemek için seçime gidildi.

Kongreye, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve delegeler katıldı.