Kurtulmuş: "(Ak Parti-Mhp İttifakı) Bir Masa Başı İttifakı Değildir"
11 dakika önce
- Sincan'da STK'larla buluşma AK Parti Sincan İlçe Başkanı Soner Arslanargun'un konuşması Sincan Belediye Başkanı ve adayı Murat Ercan'ın konuşması AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un konuşması ANKARA - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Sincan'da sivil toplum...
- Sincan'da STK'larla buluşma
AK Parti Sincan İlçe Başkanı Soner Arslanargun'un konuşması
Sincan Belediye Başkanı ve adayı Murat Ercan'ın konuşması
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un konuşması ANKARA - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Sincan'da sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile bir araya geldi.
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 09:00 Kaynak: AA
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