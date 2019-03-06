Son Dakika Haberleri: Kurtulmuş: "(Ak Parti-Mhp İttifakı) Bir Masa Başı İttifakı Değildir"

Kurtulmuş: "(Ak Parti-Mhp İttifakı) Bir Masa Başı İttifakı Değildir"

11 dakika önce

- Sincan'da STK'larla buluşma AK Parti Sincan İlçe Başkanı Soner Arslanargun'un konuşması Sincan Belediye Başkanı ve adayı Murat Ercan'ın konuşması AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un konuşması ANKARA - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Sincan'da sivil toplum...

- Sincan'da STK'larla buluşma
AK Parti Sincan İlçe Başkanı Soner Arslanargun'un konuşması
Sincan Belediye Başkanı ve adayı Murat Ercan'ın konuşması
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un konuşması ANKARA - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Sincan'da sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile bir araya geldi.
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»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 09:00 Kaynak: AA

Murat Ercan, AK Parti, Güncel
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