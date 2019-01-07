Kurtulmuş: "Ak Parti Milletin Kararlılığının Özetidir"
1 saat önce
- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un konuşması BURDUR - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Burdur aday tanıtım toplantısında konuştu.
- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un konuşması BURDUR - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Burdur aday tanıtım toplantısında konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 01:29 Kaynak: AA
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