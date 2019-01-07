Son Dakika Haberleri: Kurtulmuş: "Ak Parti Milletin Kararlılığının Özetidir"

Kurtulmuş: "Ak Parti Milletin Kararlılığının Özetidir"

1 saat önce

- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un konuşması BURDUR - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Burdur aday tanıtım toplantısında konuştu.

- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un konuşması BURDUR - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Burdur aday tanıtım toplantısında konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 01:29 Kaynak: AA

Burdur, Numan Kurtulmuş, Güncel
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