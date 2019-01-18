Son Dakika Haberleri: Kurtulmuş: "Ak Parti, Milletten Başka Kimseden Emir Almayan Yerli ve Milli Bir Partidir"

Kurtulmuş: "Ak Parti, Milletten Başka Kimseden Emir Almayan Yerli ve Milli Bir Partidir"

1 saat önce

- AK Parti Trabzon İl Danışma Meclisi Toplantısı AK Parti Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Zorluoğlu'nun konuşması AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un konuşması TRABZON - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Trabzon İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı.

- AK Parti Trabzon İl Danışma Meclisi Toplantısı
AK Parti Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Zorluoğlu'nun konuşması
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un konuşması TRABZON - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Trabzon İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. (1)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 10:08 Kaynak: AA

Numan Kurtulmuş, Trabzon, Murat Zorluoğlu, Güncel
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