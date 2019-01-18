Kurtulmuş: "Ak Parti, Milletten Başka Kimseden Emir Almayan Yerli ve Milli Bir Partidir"
1 saat önce
- AK Parti Trabzon İl Danışma Meclisi Toplantısı AK Parti Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Zorluoğlu'nun konuşması AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un konuşması TRABZON - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Trabzon İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı.
- AK Parti Trabzon
İl Danışma Meclisi Toplantısı
AK Parti Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Zorluoğlu
'nun konuşması
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş
'un konuşması TRABZON - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Trabzon İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. (1)
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 10:08 Kaynak: AA
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