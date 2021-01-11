Kurtulmuş, AK Parti Sultanbeyli 7. Olağan İlçe Kongresi'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Türkiye'de milletin oylarıyla seçilmiş olan Cumhurbaşkanımıza, 'sözde Cumhurbaşkanı' diyebilmek, demokrasiye yapılmış en büyük ihanet, millete karşı açıkça işlenmiş en büyük düşmanlıktır." dedi.

Kurtulmuş, Sultanbeyli Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Sultanbeyli 7. Olağan İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşmada, önce 2023'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden Cumhurbaşkanı seçerek, 2024'te de Sultanbeyli başta olmak üzere İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni de kazanmak üzere çok güçlü adımlarla hedefe kilitlenerek sonuç alacaklarını söyledi.

2020 yılının insanlık tarihinin unutamadığı bir yıl olduğunu dile getiren Kurtulmuş, Kovid-19 pandemisiyle birlikte eğitimden ticarete, sanayiden sağlık hizmetine, devlet aygıtından özel sektöre kadar her şeyin köklü bir değişim içine girdiğini belirtti.

Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önderliğinde, Cumhurbaşkanlığı Yönetim Sistemi'nin verdiği güçle birlikte Türkiye'nin diğerlerine emsal teşkil edebilecek fevkalade bir başarıyı ortaya koyduğunu aktaran Kurtulmuş, Türkiye'nin Karadeniz'de bulduğu doğalgaz rezervleri ile Akdeniz'de Oruç Reis ve diğer gemilerle sürdürdüğü doğalgaz ve petrol arama çalışmalarıyla 2020'ye damga vuran bir çalışmayı ortaya koyduğunu vurguladı.

Türkiye'nin sanayi alanında çok büyük başarıları ortaya koyduğunu aktaran Kurtulmuş, bir başka başarının ise Türkiye'nin Karabağ'a verdiği destek olduğunu söyledi.

"Açamazsınız" denmesine rağmen Kapalı Maraş'ın açılarak bir büyük tarihi başarının daha ortaya konduğunu belirten Kurtulmuş, İstanbul'da kısa süre içinde yapılan pandemi hastaneleri gibi çok güçlü yatırımların da 2020 yılında hayata geçirildiğini hatırlattı.

Türkiye'nin Libya'daki merkezi hükümetle yaptığı anlaşma ile Doğu Akdeniz'deki münhasır ekonomik bölgesini ilan ederek Mavi Vatanı'nı çizebilmiş olması, dosta düşmana Akdeniz'deki haklarını ortaya koymuş olmasının da ayrı bir başarı olduğunu ifade eden Kurtulmuş, "Nihayetinde 90 yıla yakın bir süre asli görevinden uzaklaştırılan, müze olarak kullanılan Ayasofya'nın yeniden Allah-u ekber sesleriyle buluşması, yeniden Müslüman milletimizin ibadetine açık bırakılması…" dedi.

"Türkiye 2021'de çok daha güçlü hedeflere ulaşacak"

Numan Kurtulmuş, bir siyasi kadronun en büyük gücünün bir davasının olması, hedefinin olması ve hedefine kilitlenmesi olduğunu belirterek, hedefi, davası olmayanların bir suyun üstündeki saman çöpü gibi oradan oraya savrulduğunu tarihin hep şahit olduğunu söyledi.

Bu hareketin en büyük özelliğinin hedefinin bulunması olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, "Türkiye 2021'de çok daha güçlü hedeflere ulaşacak çok daha büyük başarılara imza atacak. Bu çerçevede 2021 yılı Türkiye için ekonomide, hukukta ve siyasette reformlar yılı olacaktır." dedi.

"Çağ dışı, gerici, yobaz bir anlayışı ortaya koyuyor"

Kurtulmuş, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bir şey yapmak isteyenler bir de bir şey yaptırmamak isteyenler var. Türkiye ne zaman büyük hedeflere kilitlense, içeride ve dışarıda birileri hem gündemi değiştirmek ister hem de yaptırmamak ister. Gücü nereye, ne kadar yeterse. Dışarısını bir tarafa bırakalım ama sadece son günlerde içeride Türkiye'nin bu gidişatını önlemeye çalışanların ne kadar biraz da ümitsiz bir şekilde ortaya saçıldıklarını görüyoruz. Bir tanesi '28 Şubat'ın o karanlık dehlizlerinden çıkarak başörtülü bir hakimin benim hakkımda karar vermesinden endişe duyarım' diyecek kadar çağ dışı, gerici, yobaz bir anlayışı ortaya koyuyor. Durduk yere neden bu laf söylendi? Türkiye'nin gündemini meşgul etmek için Türkiye'nin bu gidişini engellemek için. Artık bu memlekette hiç kimsenin gücü bu milletin kadınlarını başörtülüler, başı açıklar diye ayırmaya yetmeyecektir."

Numan Kurtulmuş, Merve Kavakçı'nın milletvekilliği döneminde başörtüsü nedeniyle yaşadığı sorunlara değinerek, "O dönem parlamentoda bulunan bugünkü CHP'nin öncülü olan parti, bütün milletvekilleri ayağa kalkarak, utanmaz adamlar sıralara vurarak 'dışarı' diye tempo tuttular. Beyler aklınızı başınıza toplayın. Kılıçlarınızın iki tarafının da kestiği dönemler çok geride kaldı. Bir daha bu milleti o istediğiniz dönemlere döndüremeyeceksiniz." diye konuştu.

-"CHP'nin genel başkanı, şimdi ben sözde genel başkanı desem, kabul eder mi?"

Kurtulmuş, sözlerine şöyle devam etti:

"CHP'nin genel başkanı, şimdi ben sözde genel başkanı desem, kabul eder mi? CHP'nin sözde genel başkanının nasıl geldiğini nasıl getirildiğini cümle alem biliyor. İnsanın azıcık yüzü kızarır. Demokrasiye ufacık da olsa bir inancı olur. Seçilmişlere karşı eğer beğenmesen bile, millet seçtiği için seçilmişlere karşı saygı en azından içinde demokratik edebin bir parçası olarak bulunur.

Türkiye'de milletin oylarıyla seçilmiş olan Cumhurbaşkanımıza, 'sözde Cumhurbaşkanı' diyebilmek, demokrasiye yapılmış en büyük ihanet, millete karşı açıkça işlenmiş en büyük düşmanlıktır.

Hani ağızlarını açtıklarında 'seçimle gelenler, seçimle gitmeli' derlerdi. Seçimle geldi, 2023'e kadar vakti var. Milletin helal oyları ile seçilmiş bir Cumhurbaşkanına böyle hitap etmek, demokrasiye aykırıdır. Bu millete de haksızlıktır ama ne gariptir ki Tayyip Erdoğan'ı bir türlü içselleştiremeyenler, millet seçerek oy verdiği için saygı duymak zorundasın. Cumhurbaşkanlığı makamı gereği saygı duymak zorundasın. Bir de insan şunu anlamıyor, ABD'de Cumhurbaşkanı seçilen Biden'in daha seçim sonuçlarının mürekkepleri kurumadan, onu tebrik etmek için sıraya girenlerin nasıl oluyor da Türkiye'nin helal oyları ile halkın seçtiği Cumhurbaşkanına bu kadar açık bir saygısızlık ve milletin iradesine bu kadar açık bir nefret içinde davranıyorlar."

Ana muhalefet partisinin genel başkanı, eğer iktidarın Cumhurbaşkanının Cumhurbaşkanı olmasından rahatsızsa, çıkıp karşısına aday olması gerektiğini ifade eden Kurtulmuş, "Millet öyle bir hizaya sokmuş ki Sayın Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı olmaya dahi cesaret edemiyor." dedi.

"Gerçekten durumun iyi değil Sayın Kılıçdaroğlu"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli de kim ne yaparsa yapsın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin hızla menziline doğru yol almaya devam ettiğini söyledi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanlığı'na kara kaşı kara gözü için getirilmediğini dile getiren Canikli, "Onu o göreve getirenler Kılıçdaroğlu'na bir görev verdiler. Recep Tayyip Erdoğan'ı devre dışı bırakma, bu hareketi tamamen ortadan kaldırma. Kılıçdaroğlu onlara söz verdi 'ben bu işi yaparım.' 10 yıldan beri Kılıçdaroğlu kendisinden bekleneni yerine getiremedi. " dedi.

Kılıçdaroğlu'nun geçen günlerde "kaynak buldum" dediğini hatırlatan Canikli, "Nedir kaynak? 'Uyuşturucu kaçakçılarından vergi alacaksınız, organ mafyasından vergi alacaksınız.' Vergi nereden alınıyor? Kazançtan alınıyor. En hafif ifadeyle, tam bir zır cahillik. Vahim bir tablo bu. Ağzından çıkanı duymuyor. Sağlıklı muhakeme durumundan artık uzaklaşmış." diye konuştu.

Canikli, "Süre verdiler dediler ki 'bu yılın sonuna kadar bu işi halledeceksin. Halledemezsen gidicisin.'. Onun farkında Sayın Kılıçdaroğlu onun için ne konuştuğunu bilmiyor. Daha da beter olacak." dedi.

Kılıçdaroğlu'na çağrıda bulunan Canikli, "Sayın Kılıçdaroğlu tövbe edebilirsin. Bu yaptıklarından vazgeçebilirsin. Artık siyasi ömrünün sonunda da olsa çık son bir kez de ki 'Ben yanlış yaptım, af diliyorum bu milletten, Cumhurbaşkanımızdan', seni affedelim. Yoksa gerçekten durumun iyi değil Sayın Kılıçdaroğlu." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kongreler için hazırlanmış video mesajının gösterildiği kongrede, divan heyeti belirlendikten sonra raporlar okunarak delegelerin oylamasına sunuldu. Raporların kabul edilmesinin ardından, AK Parti Bakırköy İlçe Başkanı'nı belirlemek için seçime gidildi.

Kongreye, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Fatma Betül Sayan Kaya, Vedat Demiröz, AK Parti milletvekilleri, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin de katıldı.