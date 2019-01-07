Kurtulmuş: "Alnımızın Akıyla Seçimlerden Çıkacağız"
22 dakika önce
- Salondaki katılımcılardan detaylar AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un konuşması Kurtulmuş'un plaket dağıtması BURDUR - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Burdur Öğretmenevi'nde düzenlenen teşkilat toplantısına katıldı.
- Salondaki katılımcılardan detaylar
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş
'un konuşması
Kurtulmuş'un plaket dağıtması BURDUR - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Burdur Öğretmenevi
'nde düzenlenen teşkilat toplantısına katıldı. (4)
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 05:09 Kaynak: AA
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