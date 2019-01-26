Kurtulmuş, Balıklıgöl'ü Gezdi
1 saat önce
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, beraberinde milletvekilleriyle birlikte kentin simgesi olan Balıklıgöl'ü ziyaret etti.
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş
, beraberinde milletvekilleriyle birlikte kentin simgesi olan Balıklıgöl
'ü ziyaret etti.
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Şanlıurfa
Aday Tanıtım Toplantısı'nın ardından kentin simgesi olan Balıklıgöl'ü ziyarett etti. Kurtulmuş, beraberindeki milletvekilleri ile Balıklıgöl'de balıklara yem attı, dua etti. Buradaki vatandaşlarla da sohbet eden Kurtulmuş, daha sonra fotoğraf çektirdi. - ŞANLIURFA
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Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 08:38 Kaynak: İHA
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