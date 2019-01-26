Son Dakika Haberleri: Kurtulmuş, Balıklıgöl'ü Gezdi

Kurtulmuş, Balıklıgöl'ü Gezdi

1 saat önce

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, beraberinde milletvekilleriyle birlikte kentin simgesi olan Balıklıgöl'ü ziyaret etti.

Kurtulmuş, Balıklıgöl'ü Gezdi, System.String[]
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, beraberinde milletvekilleriyle birlikte kentin simgesi olan Balıklıgöl'ü ziyaret etti.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Şanlıurfa Aday Tanıtım Toplantısı'nın ardından kentin simgesi olan Balıklıgöl'ü ziyarett etti. Kurtulmuş, beraberindeki milletvekilleri ile Balıklıgöl'de balıklara yem attı, dua etti. Buradaki vatandaşlarla da sohbet eden Kurtulmuş, daha sonra fotoğraf çektirdi. - ŞANLIURFA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 08:38 Kaynak: İHA

Şanlıurfa, Numan Kurtulmuş, Balıklıgöl, Güncel
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