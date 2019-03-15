Son Dakika Haberleri: Kurtulmuş, Beyoğlu'nda Esnafı Ziyaret Etti

Kurtulmuş, Beyoğlu'nda Esnafı Ziyaret Etti

1 saat önce

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Beyoğlu'nda esnaf ziyareti yaptı, vatandaşlarla sohbet etti.

Kurtulmuş, Beyoğlu'nda Esnafı Ziyaret Etti, System.String[]
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Beyoğlu'nda esnaf ziyareti yaptı, vatandaşlarla sohbet etti.

Kurtulmuş, sabah Beyoğlu'nda iş adamları, esnaf ve kanaat önderleriyle bir araya geldi.

Öğleden sonra Sıraselviler Caddesi'ndeki esnafı ziyaret eden Kurtulmuş, dükkanlara girerek esnafla selamlaştı.

Kurtulmuş, cadde boyunca yürüyerek, vatandaşlarla sohbet etti, fotoğraf çektirdi. Kurtulmuş, bir bahçenin duvarındaki kedileri de sevdi.

AK Parti Cihangir Seçim İrtibat Bürosu'nu ziyaret eden Kurtulmuş, burada seçim çalışmalarına ilişkin bilgi aldı.

Numan Kurtulmuş'a, AK Parti Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Haydar Ali Yıldız da eşlik etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 05:08 Kaynak: AA

Numan Kurtulmuş, AK Parti, Beyoğlu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



DSP'nin Seçim Aracından, AK Parti'nin Broşürleri Çıktı AK Parti'nin Ankara Adayı Mehmet Özhaseki Mal Varlığını Açıkladı Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan Talimat Verdi, Fuat Okatay ve Mevlüt Çavuşoğlu Yeni Zelanda'ya Gidiyor! Bakan Varank: Aralık 2020`ye Kadar SGK Primlerini Devlet Ödeyecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.3.2019 18:15:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kurtulmuş, Beyoğlu'nda Esnafı Ziyaret Etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]