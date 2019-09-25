Son Dakika Haberleri: Kurtulmuş: "Birileri istese de istemese de Türkiye bir daha IMF'nin kapısına muhtaç kalmayacaktır.
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Kurtulmuş: "Birileri istese de istemese de Türkiye bir daha IMF'nin kapısına muhtaç kalmayacaktır.

1 saat önce

Kurtulmuş: "Birileri istese de istemese de Türkiye bir daha IMF'nin kapısına muhtaç kalmayacaktır.

Kurtulmuş:

Kurtulmuş: "Birileri istese de istemese de Türkiye bir daha IMF'nin kapısına muhtaç kalmayacaktır. Türkiye IMF defterini kapatmış, kenara atmıştır."

Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 10:46 Kaynak: AA
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