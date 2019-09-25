Kurtulmuş: "Birileri istese de istemese de Türkiye bir daha IMF'nin kapısına muhtaç kalmayacaktır.
1 saat önce
Kurtulmuş: "Birileri istese de istemese de Türkiye bir daha IMF'nin kapısına muhtaç kalmayacaktır.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 10:46 Kaynak: AA
Kurtulmuş: "Birileri istese de istemese de Türkiye bir daha IMF'nin kapısına muhtaç kalmayacaktır. Türkiye IMF defterini kapatmış, kenara atmıştır."
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kalkınma amaçları zirvesine katıldı AK Partili Numan Kurtulmuş: Türkiye IMF defterini kapatmış, kenara atmıştır Kafkas Kartalı tatbikatından fotoğraflar TRT Genel Müdürü İbrahim Eren yeni kanalı resmen açıkladı