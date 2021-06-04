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Kurtulmuş: "Biz Türkiye'yi sadece Türkiye'den ibaret görmüyoruz" - Son Dakika

Kurtulmuş: "Biz Türkiye'yi sadece Türkiye'den ibaret görmüyoruz"

04.06.2021 13:57
Kurtulmuş:

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "İfade ettiğim gibi biz Türkiye'yi sadece Türkiye'den ibaret görmüyoruz.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "İfade ettiğim gibi biz Türkiye'yi sadece Türkiye'den ibaret görmüyoruz. Türkiye millet varlığımız dediğimiz şey sadece 84 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşından ibaret değildir" diye konuştu.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Partisi Genel Başkanı Mustafa Karadayı ve beraberindeki heyeti parti genel merkezinde kabul etti. Başkanvekili Kurtulmuş, Türkiye'nin Balkanlar'da barış vizyonuna sahip olduğunu belirterek, "Balkan halklarının tamamı tarihsel bağlarımızın çok kuvvetli olduğu dost ve akraba topluluklar olarak görüyoruz. Balkan ülkeleri arasındaki sorunların diyalogla, müzakereyle ve karşılıklı iş birliği içerisinde çözülebilmesi bütün balkanların, balkan coğrafyasını tabiri caizse bir esenlik adası haline gelmesi için elimizden gelen tüm gayreti ortaya koyuyoruz. Bunun için de halkların eşit ve özgür biçimde ilişkiye geçebileceği bir uluslararası ilişkiler bir zemininin de özellikle balkan coğrafyasının barışı, esenliği ve geleceği için fevkalade önemli olduğunu düşünüyoruz" dedi.

"BİZ TÜRKİYE'Yİ SADECE TÜRKİYE'DEN İBARET GÖRMÜYORUZ"

Yalnızca tarihsel bağlamda değil farklı alanlarda da yakın ilişkiler geliştirildiğini söyleyen Başkanvekili Kurtulmuş, "Bu anlamda Türkiye'nin barışı esas alan bu balkan politikasının Balkanlarda da önemli bir katkısı olduğunu görüyoruz. Her vesileyle, bütün balkan ülkeleriyle yoğun temas içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bulgaristan da bizim özellikle oradaki millet varlığımızın parçası olan Bulgaristan Türkleri kardeşlerimizin varlığı aslında bizim için Bulgaristan ile Türkiye arasındaki ilişkilerimizi sağlamlaştıracak bir çimento vazifesi görüyor. Biz genel olarak Bulgaristan'la iyi ilişkiler geliştiriyoruz. Şu ana kadar sorunsuz bu çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Özelde de Bulgaristan Türklerinin varlığı, onlarla olan karşılıklı diyaloğumuzun devam etmesi de hem Türkiye için önemli bir kazanım olacaktır, hem de Bulgaristan Türkleri için önemli bir fayda sağlayacaktır. İfade ettiğim gibi biz Türkiye'yi sadece Türkiye'den ibaret görmüyoruz. Türkiye millet varlığımız dediğimiz şey sadece 84 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşından ibaret değildir" şeklinde konuştu.

Bulgaristan'ın coğrafi olarak Türkiye'ye en yakın bölgelerden biri olduğunu belirten Kurtulmuş, "Hak ve Özgürlükler hareketinin bu ziyaretinin halklar arasındaki ilişkileri geliştirmek bakımından siyasi partiler üzerinden iyi bir diyalog kurulmasına yardımcı olacağı kanaatindeyim. Çünkü ne kadar çok temas edersek ne kadar çok iş birliği içinde devam edersek, ne kadar çok fikirlerimizi projelerimizi gelecek tasavvurlarımızı birbirimizle paylaştırır ve bunları yakınlaştırabilirsek o kadar daha güçlü gelecek inşa etmemiz mümkün olur. Ben bu anlamda tekrar bu ziyaretiniz dolayısıyla teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Partisi Genel Başkanı Mustafa Karadayı ise Türkiye'de önce Anıtkabir'i ziyaret ettiklerini ve daha sonrasında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştüklerini dile getirdi. Siyasi partilerle görüşme yapacaklarını beliren Karadayı daha sonrasında ise İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir görüşmek yapacaklarını ifade etti.

(Mevlüt İşli – İbrahim Berat Yılmaz/İHA)

Kurtulmuş: Biz Türkiye'yi sadece Türkiye'den ibaret görmüyoruz

Numan Kurtulmuş, Bulgaristan, AK Parti, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kurtulmuş: 'Biz Türkiye'yi sadece Türkiye'den ibaret görmüyoruz' - Son Dakika


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