Son Dakika Haberleri: Kurtulmuş: Bremen Mızıkacıları İttifakı (2)

Kurtulmuş: Bremen Mızıkacıları İttifakı (2)

28 dakika önce

PARTİ STANTLARINI ZİYARET ETTİAK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İzmit'te Fevziye Camii'nde ikindi namazını kıldı.

Kurtulmuş: Bremen Mızıkacıları İttifakı (2), System.String[]
PARTİ STANTLARINI ZİYARET ETTİ

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İzmit'te Fevziye Camii'nde ikindi namazını kıldı. Ardından Yürüyüş Yolu boyunca Yeni Cuma Parkı'na kadar yürüyen Kurtulmuş, yol boyunca halkla selamlaşarak, sohbet etti, yanına gelen kişilerle fotoğraf çektirdi. Kurtulmuş, Yürüyüş Yolu'nda seçim çalışmaları yürüten AK Parti, İYİ Parti, DSP, CHP ve Saadet Partisi'nin stantlarını ziyaret etti ardından çay bahçesindekilerle selamlaşıp çay içti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 06:59 Kaynak: DHA

Politika
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