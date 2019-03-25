Kurtulmuş: Bremen Mızıkacıları İttifakı (2)
28 dakika önce
PARTİ STANTLARINI ZİYARET ETTİAK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İzmit'te Fevziye Camii'nde ikindi namazını kıldı.
PARTİ STANTLARINI ZİYARET ETTİ AK Parti
Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş
, İzmit
'te Fevziye Camii'nde ikindi namazını kıldı. Ardından Yürüyüş Yolu boyunca Yeni Cuma Parkı'na kadar yürüyen Kurtulmuş, yol boyunca halkla selamlaşarak, sohbet etti, yanına gelen kişilerle fotoğraf çektirdi. Kurtulmuş, Yürüyüş Yolu'nda seçim çalışmaları yürüten AK Parti, İYİ Parti
, DSP, CHP
ve Saadet Partisi
'nin stantlarını ziyaret etti ardından çay bahçesindekilerle selamlaşıp çay içti.
Son Dakika
» Politika
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 06:59 Kaynak: DHA
AK Parti Seçim Ofisinin Camlarını Kıran 2 Saldırgan, AK Partili İsmi de Darbetti
5 Ayrı Anketi İnceleyen Şamil Tayyar, Çıkardığı Sonucu İlan Etti
İskenderpaşa Cemaati, Cumhur İttifakı'nı Destekleyecek
Çin Borsasından Bir Günde 1,6 Milyar Dolar Çıktı