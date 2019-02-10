Son Dakika Haberleri: Kurtulmuş: "Bu Coğrafyada Ayakta Durabilmek İçin Türkiye'nin Çok Güçlü Olması Lazım"

Kurtulmuş: "Bu Coğrafyada Ayakta Durabilmek İçin Türkiye'nin Çok Güçlü Olması Lazım"

1 saat önce

- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un konuşması HATAY - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, sanayi ve iş adamlarıyla bir araya geldi.

- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un konuşması HATAY - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, sanayi ve iş adamlarıyla bir araya geldi. (1)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 06:39 Kaynak: AA

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