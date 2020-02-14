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Kurtulmuş: "Bu memlekette milletten başka kimsenin beşeri planda sözü olmayacak"
6 saat önce
AK Parti Çorum Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un kürsüye gelişi Numan Kurtulmuş'un konuşması ÇORUM - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Çorum'da partisinin Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısına katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 07:33 Kaynak: AA
AK Parti Çorum Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un kürsüye gelişi
Numan Kurtulmuş'un konuşması ÇORUM - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Çorum'da partisinin Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısına katıldı.
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