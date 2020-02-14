Kurtulmuş: "Bu memlekette milletten başka kimsenin beşeri planda sözü olmayacak" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kurtulmuş: 'Bu memlekette milletten başka kimsenin beşeri planda sözü olmayacak' - Son Dakika

Kurtulmuş: "Bu memlekette milletten başka kimsenin beşeri planda sözü olmayacak"

6 saat önce

AK Parti Çorum Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un kürsüye gelişi Numan Kurtulmuş'un konuşması ÇORUM - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Çorum'da partisinin Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısına katıldı.

AK Parti Çorum Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un kürsüye gelişi

Numan Kurtulmuş'un konuşması ÇORUM - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Çorum'da partisinin Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısına katıldı.

(1)

Kurtulmuş: Bu memlekette milletten başka kimsenin beşeri planda sözü olmayacak

Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı, Numan Kurtulmuş, AK Parti, Çorum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 07:33 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

HDP'li vekilin "Silahlı Kürt muhalefeti" sözleri meclisi karıştırdı
Son dakika: İstanbul Başsavcılığı Burhan Kuzu hakkında inceleme başlattı Ali Babacan'ın 3 kez ertelenen yeni partisinin kuruluş tarihi belli oldu Hakkında Zindaşti soruşturması açılan Burhan Kuzu'dan açıklama: Yargıyı rahat bırakın

Son Dakika Haberleri
01:41 Nurgül Yeşilçay'dan flaş Oktay Kaynarca açıklaması!
01:41 Ünlü çiftlerin derin sessizliği!
01:41 Hande Mehan müzikseverleri mest etti
00:53 Doğum gününü kutlayan Hazal Küçükköse dekolteli kıyafetiyle partinin ilgi odağı oldu
22:30 Çukur'da hamilelik bilmecesi çözülüyor! 88. bölüm fragmanı yayınlandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2020 02:19:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kurtulmuş: "Bu memlekette milletten başka kimsenin beşeri planda sözü olmayacak" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]