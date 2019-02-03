Son Dakika Haberleri: Kurtulmuş: "Bu Seçimler Türkiye'nin Daha İleriye Gitmesini Gösterecek Seçimlerdir"

Kurtulmuş: "Bu Seçimler Türkiye'nin Daha İleriye Gitmesini Gösterecek Seçimlerdir"

1 saat önce

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Zeytinburnu Kazlıçeşme Kültür Merkezi'nde, "Doğu ve Güneydoğu Kanaat Önderleri ile Toplantı" programında konuştu.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Zeytinburnu Kazlıçeşme Kültür Merkezi'nde, "Doğu ve Güneydoğu Kanaat Önderleri ile Toplantı" programında konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 10:35 Kaynak: AA

Kazlıçeşme, Zeytinburnu, Numan Kurtulmuş, Güncel
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