Kurtulmuş: "Bu Seçimler Türkiye'nin Daha İleriye Gitmesini Gösterecek Seçimlerdir"
1 saat önce
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Zeytinburnu Kazlıçeşme Kültür Merkezi'nde, "Doğu ve Güneydoğu Kanaat Önderleri ile Toplantı" programında konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 10:35 Kaynak: AA
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