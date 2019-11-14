Son Dakika Haberleri: Kurtulmuş: "Bütün futbolcu arkadaşlarımızı tebrik ediyorum"
Son Dakika Güncel Kurtulmuş: 'Bütün futbolcu arkadaşlarımızı tebrik ediyorum' - Son Dakika

Kurtulmuş: "Bütün futbolcu arkadaşlarımızı tebrik ediyorum"

6 saat önce

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un açıklamaları AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un stattan ayrılması İSTANBUL - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş,Türkiye - İzlanda maçının ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un açıklamaları

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un stattan ayrılması İSTANBUL - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Türkiye - İzlanda maçının ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Kurtulmuş: Bütün futbolcu arkadaşlarımızı tebrik ediyorum

Numan Kurtulmuş, AK Parti, İzlanda, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 10:53 Kaynak: AA
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