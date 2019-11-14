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Kurtulmuş: "Bütün futbolcu arkadaşlarımızı tebrik ediyorum"
6 saat önce
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un açıklamaları AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un stattan ayrılması İSTANBUL - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş,Türkiye - İzlanda maçının ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 10:53 Kaynak: AA
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un açıklamaları
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un stattan ayrılması İSTANBUL - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Türkiye - İzlanda maçının ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu.
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