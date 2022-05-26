Kurtulmuş: Büyüyeceğiz, büyüteceğiz (2) - Son Dakika
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Kurtulmuş: Büyüyeceğiz, büyüteceğiz (2)

26.05.2022 20:37
Kurtulmuş: Büyüyeceğiz, büyüteceğiz (2)

GENÇLERLE TARİHİ ON GÖZLÜ KÖPRÜ YERLEŞKESİNDE BULUŞTUAK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, valilik ziyaretinin ardından Sur ilçesinde bulunan Tarihi On Gözlü Köprü yerleşkesinde 'Nesilden Nesile Tecrübe Konuşuyor' isimli toplantıda gençlerle buluştu.

GENÇLERLE TARİHİ ON GÖZLÜ KÖPRÜ YERLEŞKESİNDE BULUŞTU

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, valilik ziyaretinin ardından Sur ilçesinde bulunan Tarihi On Gözlü Köprü yerleşkesinde 'Nesilden Nesile Tecrübe Konuşuyor' isimli toplantıda gençlerle buluştu. Gençlerle sohbet eden Kurtulmuş, soru cevap şeklinde gençlerle konuştu.

'MEZEPOTAMYANIN GİRİŞ KAPISI OLAN DİYARBAKIR YARALARINI SARIYOR'Burada konuşan AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, sınırlarıyla ayrılan insanların gönülden ve zihinden ayrılmadığını belirterek şunları söyledi:

" Irak'ta, Suriye'de, Türkiye'de veya Ürdün'de yaşayan insanlar kardeşliklerini tarihten getirdikleri birlikteliklerini asla unutmadılar. Maalesef enperyal dönemlerde özellikle 1990 sonrasında gelişen dünya sistemi içerisinde o dengesizlikten payını en çok kötü şekilde alan bölgelerden biri de burası oldu. Bu coğrafyada da bizim topraklarımızda da bizim dışımızdaki kardeş ülkelerin coğrafyalarında da ne yazık ki yeni tür bir savaş vekalet savaşları ortaya çıkarıldı. Birbirlerinin dostu, kardeşi, komşusu ve akrabası olan insanları ırkların ve halkların eline ölüm makineleri verilerek maalesef silahlandırılan terör örgütleri vasıtasıyla bu coğrafya allaç pamuğu gibi atıldı. Terör vasıtasıyla yaşanan vekalet savaşları üzerinden son zamanlarda yaşanan bütün bu gelişmelerin bu bölgeye vallahi de billahi de zerre miskal faydası olmadı. Türkiye'de bundan yara aldı. Son 40 yılımızda maalesef silahlanan terör örgütleri Türkiye'ye zor süreçler yaşattılar hatırlayın. O dönemde Sur ilçesinde çukur eylemleri sırasında ne kadar çok insanın öldüğünü biz oraya geldiğimizde aman şuradan dikkat edin diye insanlar uyarılırdı. İnsanların yaşadığı yerlerde bombalarla silahlarla tehdit edildiği dönemleri yaşadık. Yıkılmayan yer kalmadı. Bunun kime faydası oldu. Emperyalistlerin ekmeğine yağ sürmekten başka kime ne faydası oldu. Şimdi Allah'a çok şükür bu coğrafyanın bereketli hilalin merkezi olan Mezopotamya'nın giriş kapısı olan Diyarbakır yeniden yaralarını sarıyor. Yeniden büyük bir kültür medeniyet kenti olarak ayağı kalkıyor. Bunu görmekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz."

Burak EMEK- Selim KAYA/DİYARBAKIR,


Kurtulmuş: Büyüyeceğiz, büyüteceğiz (2)
Kurtulmuş: Büyüyeceğiz, büyüteceğiz (2)
Kurtulmuş: Büyüyeceğiz, büyüteceğiz (2)
Kurtulmuş: Büyüyeceğiz, büyüteceğiz (2)
Kurtulmuş: Büyüyeceğiz, büyüteceğiz (2)
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Diyarbakır'da İpekböcekçiliği çalıştayı Diyarbakır'da İpekböcekçiliği çalıştayı KURTULMUŞ: BÜYÜYECEĞİZ, BÜYÜTECEĞİZ KURTULMUŞ: BÜYÜYECEĞİZ, BÜYÜTECEĞİZ
Kaynak: DHA

Numan Kurtulmuş, Diyarbakır, Türkiye, Sur, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kurtulmuş: Büyüyeceğiz, büyüteceğiz (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kurtulmuş: Büyüyeceğiz, büyüteceğiz (2) - Son Dakika
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