Kurtulmuş, Canlı Yayında Soruları Cevapladı

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş , "O şehir halkının öncelikleri olabilir, kanaatleri olabilir ama ideolojik saplantılarla baktığımız zaman işte bu 'kale' lafı ortaya çıkıyor. Bundan kurtulmak lazım. Bizim için İzmir de birdir, Diyarbakır da birdir, İstanbul da Konya da birdir. Hiçbir şehrimizi bir diğerinden ayırt etmeyiz." dedi.ÜLKE TV 'de yayınlanan "Odak Noktası" programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kurtulmuş, İsrail 'in saldırganlığına uluslararası camiada her zaman karşı bir reaksiyonun olacağını dile getirerek, ABD 'nin İsrail Büyükelçiliği 'ni Kudüs 'e taşıma kararını BM Genel Kurulunda 6-7 ülke dışında bütün ülkelerin reddettiğini hatırlattı.Kurtulmuş, İsrail'deki gelişmeleri, bölgedeki gelişmeleri, İsrail'in gerçek niyetini kavramadan ve İsrail'in saldırgan politikalarını anlamadan çözümlemenin mümkün olmadığını anlatarak, bunu da görmek gerektiğini söyledi.Son 7 yıldır Suriye 'de önce iç savaş olarak başlayan sonra vekalet savaşına dönen bu savaşın, bütün bölgedeki ülkelerin kendi aralarındaki bu didişmelerin yaradığı tek ülkenin İsrail olduğunu belirten Kurtulmuş, İsrail'in bu amaçla kendi hesabı bitmeden ABD'nin çekilmesini istemediğini kaydetti.Kurtulmuş, resmin bu ana parçasını yerli yerine yerleştirmeden Orta Doğu 'da bir analiz yapmanın mümkün olmadığını düşündüğünü ifade etti. Recep Tayyip Erdoğan belediyeciliği" Türkiye 'nin bir seçime doğru gittiğine işaret eden Kurtulmuş, "Her seçim Türkiye demokrasisinin daha da kökleştiği, millet iradesinin daha sağlam hale geldiği bir seçim oluyor. Hiç kuşkusuz 31 Mart seçimleri Türkiye'de demokrasinin daha fazla yerleştiği bir seçim olacaktır ve AK Parti bu seçimde bütün girdiği bütün seçim çevrelerinde favori parti olarak seçimlere giriyor. Ben bir kaç yere aday tanıtımı için Denizli ve Burdur 'a gitmiştim, bu hafta sonu Bursa 'ya gittim. Nasip olursa Şanlıurfa Çanakkale illerimize de aday tanıtım toplantılarına gideceğim." diye konuştu.Kurtulmuş, AK Parti'nin Cumhur ittifakı ile birlikte, MHP ile ittifak yaptıkları noktalarda çok büyük bir başarıyla 31 Mart seçimlerini tamamlayacaklarını ümit ettiğini anlatarak, dün Bursa'da gerçekleştirdikleri coşkulu toplantının ümitlerini arttırdığını söyledi.Her yerde canla başla çalışacaklarını vurgulayan Kurtulmuş, şunları kaydetti:"Tevazuyla, samimiyetle ve gayretle önce millet, önce memleket diyerek bu seçimde adaylarımızın çok daha birebir, halkın gönlüne gireceği bir kampanya olacak. 'Gönül belediyeciliği' dediğimiz, 1994 yılından itibaren 'Recep Tayyip Erdoğan belediyeciliği' olarak başlayan Sayın Cumhurbaşkanımızın markalaştırdığı o belediye hizmetlerini, şimdi inşallah bu dönemde Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde, başkanlarımız bir adım daha yukarıya taşıyacak."Numan Kurtulmuş, bazı şehirlerin, ilçelerin belirli partilerin kalesi olduğu algısından kurtulmak gerektiğine dikkati çekerek, "Siyasette bu kale tabirini bir kenara koymamız gerekir. Biz Türkiye'nin 81 ilinin tamamını aziz milletimizin tamamı için bir kale olarak görürüz. Yani bir savaş yok ortada. ' Kale ' tabiri savaş tabiridir. O şehir halkının öncelikleri olabilir, kanaatleri olabilir ama ideolojik saplantılarla baktığımız zaman işte bu 'kale' lafı ortaya çıkıyor. Bundan kurtulmak lazım. Bizim için İzmir de birdir. Diyarbakır da birdir. İstanbul da Konya da birdir. Hiçbir şehrimizi bir diğerinden ayırt etmeyiz ve buradan aday göstereceğimiz arkadaşlarımızın hepsinde ehliyet gibi liyakat gibi samimiyet tevazu gibi temel şartları arıyoruz."Aday ilan edilenlerde üç temel şart aradıklarını anlatan Kurtulmuş, bunların adalet, emanet ve sadakat sahibi olmaları gerektiğini söyledi."İdeolojiler üzerinden konuşursak yazık olur"Kurtulmuş, bu temel prensipler içinde adayları tespit ettiklerini vurgulayarak, "Bizim için şu il, bu il fark etmez, Her ilin özgün tarafları var. Onlar için de çalışıyoruz." dedi.İşi halkın istediklerini ve beklentilerini karşılamak noktasında görmek gerektiğini dile getiren Kurtulmuş, şöyle devam etti:"O şehrin öncelikleri çerçevesinde görmemiz gerekiyor. Yoksa ideolojiler üzerinden konuşursak yazık olur. Öyle yerler var ki yıllarca ideolojik belediyecilik içinde yönetilmişler. Görüyoruz oranın halkı illallah diyor ama şimdi seçim zamanı gelip 'aman yaşam tarzına müdahale ' diye bir mahalle baskısı oluşturup onun üzerinden oy istemenin o şehre bir faydası yok. Varsa getirin projelerinizi söyleyin o şehre özgü ne yapacaksınız onları söyleyin eksik kalan tarafları anlatın dolayısıyla bu yerel seçim aynı zamanda seçmen bakımından önemli bir fırsat ve imkan. Seçmen de karşısına gelip kuru laflarla birtakım ideolojik yönlendirmelerle kendisinden oy isteyeceklere değil, 'ey aday bana ne hizmet vereceksiniz, bu şehre ne yapacaksınız, bu şehirle ilgili öngörüleriniz hedefleriniz nedir? Türkiye ile ilgili hedefleriniz nedir? Bunları ortaya koyun' diye tabiri caizse bir şekilde adayların her birini sorgulaması lazım. Eğer projeler üzerinde konuşulursa gelecek hedefleri üzerinden konuşulursa burada AK Parti'nin çok açık ara önde olduğunu ve seçmene ulaşmakta çok daha rahat olduğunu görüyoruz ve inşallah sonuçlarda bunu gösterecektir. "(Sürecek)