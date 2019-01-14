Kurtulmuş, Canlı Yayında Soruları Cevapladı

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Sürekli Şiddet Gördüğünü Söyleyen Hemşire, Kendisini Tehdit Eden Nişanlısını Av Tüfeğiyle Öldürdü

CHP'li Başkan Zafer Atabey, Kırşehir Belediye Başkan Adayı Selahattin Ekicioğlu'nun Kendisini Darp Ettiğini Söyledi

Trump'ın Tehdit İçeren Paylaşımına Bir Tepki de CHP'li Öztrak'tan Geldi: Bu Tehditler Bize Sökmez