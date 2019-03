Kurtulmuş, Canlı Yayında Soruları Cevapladı

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Ankara'da da İstanbul'da da hiçbir şekilde bizim açımızdan problem görmüyorum.

Numan Kurtulmuş, Habertürk Tv'de gazeteci Mehmet Akif Ersoy'un sorularını cevapladı. AK Parti karşısında bir araya gelen unsurların orta bir cümleleri olmamasına rağmen Hükümet'i zora sokmak amacıyla bir araya geldiklerini dile getiren Kurtulmuş, şöyle konuştu:



"Seçim kampanyasında şunu açık söyleyebilirim, biz tabiri caizse her gün üstüne koya koya seçim kampanyasında yükseliyoruz. Meydanlar da bunu söylüyor, birebir temaslarımızda da bunu görüyoruz. AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi birleşip tek bir parti olmadı. İki ayrı parti. Teşkilatları ayrı, öncelikleri ayrı, stratejileri ayrı. Bizim avantajımız ne? Bizim yaptığımız ittifakın çerçevesi belli. 15 Temmuz'da gaza meydanında başlamış bir ittifak, teröre karşı mücadelede, milli birlik ve beraberliğin korunmasında, Türkiye'nin dışarıdan gelecek ekonomik saldırılara karşı milli bir duruş sergilemek vesaire birçok ortak alanda iş birliği yapılmış ve bunun geçmiş örnekleri de var. Parlamentoda, Anayasa değişikliğinde ve en son 24 Haziran seçimlerinde iş birliği yapıldı."



AK Parti ve MHP'nin kendi seçmenlerini konsolide edebildiklerini kaydeden Kurtulmuş, "Bizim zaten amacımız sadece iki partinin oylarını toplayarak, onların toplamıyla iktifa etmek değil. Yani iki kere iki dört eder değil. İki kere ikiyi, bu ittifakla 5 ettirebilmek. İnşallah bunun için çalışıyoruz, çabalıyoruz. Diğer partilerin seçmenlerinden de oy istiyoruz. Son süreçte, 10 gündür, kendisini Kemalist, Atatürkçe, vatansever kabul eden CHP seçmenine soruyoruz, 'Allah aşkına siz nasıl dağın kontrolündeki Türkiye'yi bölmek hayallerinin içerisinde olan siyasi unsurlarla nasıl iş birliği yapacaksınız? ya da İYİ Parti, milliyetçi kökenden gelen seçmenlere soruyoruz,'Siz nasıl olacak da yine aynı şekilde Türkiye'de ayrılıkçı birtakım siyasi fikirleri dile getiren unsurlarla aynı listelerde seçime gireceksiniz? ya da Saadet'e oy veren vatandaşlarımıza, dostlarımıza soruyoruz, 'Siz nasıl olacak da hayatınız boyunca mücadele ettiğiniz birtakım siyasi fikirlerle iş birliği içinde hareket edeceksiniz? Dolayısıyla sadece MHP artı AK Parti'nin oylarını toplamak değil, onun dışında diğer partilere oy veren seçmenin oylarını alabilecek bir gayretin içerisindeyiz." diye konuştu.



"Ankara'da AK Parti'nin geride kaldığına dönük birtakım anketler paylaşıldı. Şu anda Ankara durum nedir?" şeklindeki soru üzerine Kurtulmuş, "Gördüğüm, Ankara'da da İstanbul'da da hiçbir şekilde bizim açımızdan problem görmüyorum. İnşallah Sayın Özhaseki, İstanbul'da da Binali Yıldırım seçimi rahatlıkla alacaktır. Bunu nereden görüyoruz? Sahadaki çalışmalarımızdan görüyoruz. Ankara'da da seçmenin çok ciddi bir teveccühü ile Cumhur İttifakı'na, AK Parti'ye, adayımıza destek verdiğini görüyoruz." dedi.



Cumhur İttifakı'nın Ankara ve İstanbul'daki mitinglerine gösterilen ilgiye de dikkati çeken Kurtulmuş, "En sonunda geçen hafta sonu yapılan mitinglerde herhalde belli bir işarettir, Ankara mitingi muhteşem bir kalabalıkla yapıldı. Bu insanların hepsi de oraya gönüllü geliyor, bir mecburiyet çerçevesinde gelmiyorlar. Aynı şekilde İstanbul'da 1,5 milyonu aşkın, 1 milyon 600 bin civarında polisin söylediği, halktan duyduklarımız gelip içeriye giremeyen, polis bariyerlerini aşamayan insanların da olduğu muhteşem bir miting oldu. Bu mitinglerde bir yerde onu söylüyor. Ciddi bir konsolidasyonun, miting alanlarındaki kalabalıktan da anlaşıldığını görüyoruz." ifadelerini kullandı.



"Önce 'ben' diyenin, 'benim çevrem' diyenin bizim obamızda yeri yoktur"



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bize ders vermeyin" şeklindeki ifadesini ise Kurtulmuş, "Bu cümle yerini, karşılığını buluyor. 17 yıldır iktidarda olan bir siyasi partiyiz. Yerel yönetimlerde uzunca bir süredir hatta 1994'ten alırsak birçok yerde 25 yıldır iktidarda bir siyasi hareketiz. Yaptığımız çok güzel işler, iyi işler var ama nihayetinde yapamadığımız, eksik bıraktığımız ya da halkımızın memnun olmadığı, bölgesel olarak da hizmetler de olabilir. Biz aslında bu çalışmayı çok önceleri başlattık. Cumhurbaşkanımızın 11 maddelik seçim manifestosu, bir yerdeki sahadaki gözlemlerimiz, milletin eleştirileri, hatta parti teşkilatlarımızdan, yakın çevremizden, partinin yakınlarından gelen öz eleştirileri de esas alarak 'Türkiye'de millet bizden yeni dönemde ne bekliyor?' bunları ortaya koymaya çalıştık. Örnek olsun diye söylüyorum, insanlar dikey mimariden sıkılmışlar. Artık koca koca beton bloklar görmek istemiyorlar. Yatay mimari istiyorlar ve şehirlerinin daha çok yeşil olmasını istiyorlar. Millet Bahçeleri, 24 Haziran'da da en çok konuşulan projelerimizden birisiydi. Bunlar 11 madde çok güzel bu eleştiriler, öz eleştiriler dikkate alınarak hazırlanmıştı." ifadelerini kullandı.



AK Parti'nin seçimlerdeki ana sloganlarından birisinin "Tevazu, samimiyet, gayret, önce millet, önce memleket" olduğunu hatırlatan Kurtulmuş, şöyle dedi:



"Bu da aslında Osmanlı bir yere birisini atarken, atama kararnamesinin yanında bir de öğüt name ya da vasiyetname dediğimiz şeyler yazardı, tavsiyelerde bulunurdu. Bu aslında siyasi bir öğüt namedir, bir siyasetnamedir. Yani bizim adaylarımız tevazu içinde olacak, samimiyetle davranacaklar ve gerçekten çok çalışkan olacaklar. Önce 'ben' diyenin, 'benim çevrem' diyenin bizim obamızda yeri yoktur. Kibirle dolaşanın bizim obamızda yeri yoktur. Bütün bunların hepsi aslında öz eleştirilerden de esinlenerek çok iyi hazırlanmış, yerli yerine oturtulmuş olan hem manifestodur hem sloganlarımızdır. Cumhurbaşkanımız bunu kast ediyor. Ola ki filanca yerdeki belediye başkan adayına kızmışsınız, filanca yerdeki milletvekiline kızmışsınızdır, partimizin bir yöneticisine kızmışsınız, il yönetimiyle ilgili bir sıkıntınız olabilir, insanlara kırgınlıklarınız, kızgınlıklarınız olabilir. Bütün bunlardan dolayı esas Türkiye'nin temel meselesi, yeni ve güçlü Türkiye istikametinde yürüyüşümüzü sürdürüp sürdürmeme kararlılığının olacağı bir seçimde bundan dolayı bir şekilde hesap sormaya had bildirmeye kalkmayın demek istiyor. Bunun da çok iyi bir şekilde sahada karşılığının olduğunu görüyorum."



- Terör örgütüyle irtibatlı aday iddiaları



"Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Millet İttifakı içindeki siyasi partilerde bazı belediye meclis üyesi adaylarının terör örgütleriyle ilişki içinde olduğuna işaret etti. Seçimlerden sonra bir operasyon ya da bazı insanların terör örgütüyle ilişkisi olduğuna dair gözaltı gibi durum söz konusu olur mu?" şeklindeki soruya ise Kurtulmuş, aday adayı olabilmek için YSK'ya yapılan müracaatta bazı belgelerin istendiğini ve YSK'nın incelemesinin ardından insanların aday olabildiğini hatırlattı.



Kurtulmuş, "Aday adayı olmak için YSK'dan bir şeyler çıkıyor, savcılıktan temiz kağıdı alınıyor. Onlar adaylar tarafından veriliyor ve YSK bu incelemeyi yapıyor. Bir de temiz kağıdında insanların kendi sicillerinde görülmese bile bir şekilde birtakım irtibatlar, terör örgütleriyle, terör örgütleriyle bağımlı odaklarla, platformlarla birtakım irtibatları oluyor. Bu irtibatlar ortaya çıktıkça mutlaka karşılığı olur." dedi.



"Bu konuda çalışma var mı?" şeklindeki soru üzerine ise Kurtulmuş, şöyle konuştu



"Tabii, bu anlamda İçişleri Bakanlığının çalışması var, birtakım istihbarat birimlerinin çalışmaları var. Sonuçta bunların hukuki olarak değer kazanabilmesi için de Adalet Bakanlığının bir çalışma yapması ve bunları tespit etmesi, bunları delillendirmesi lazım. Bundan sonrası, bu iddianın takip edileceği yer yargıdır. Sayın Bakanın yaptığı uyarı şu bakımdan önemli; bazı yerlerde, diyelim ki dün Kocaeli'ndeydim, orada iki ilçede Saadet Partisi adı altında bir ittifak oluşmuş ve o listelerin içerisinde çok sayıda HDP'li, bir miktar CHP'li adaylar var. Belki Saadet Partisi'nin adayı bile yok oralarda, meclis üyesi bakımından. Dolayısıyla sadece HDP'nin içerisinde değil CHP'nin içerisinde de İYİ Parti'nin listesinde de Saadet'in listesiyle girilen yerlerde de bu tür adaylar olabilir. Halkımızın bunlara karşı uyanık olması, hele ilçelerde, illerde daha küçük yerleşim yerlerinde herkes birbirini tanır. Bunlara karşı, problemli olan adayların gösterildiği yerlerde de dikkatli olunması uyarısıdır. Bu adli bir uyarıdan daha çok siyasi bir uyarıdır."



"ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey 'Türkiye'yle birlikte kuzeyde güvenli bölge oluşturacağız, YPG olmayacak' şeklinde bir açıklama yaptı, güveniyor musunuz?" şeklindeki soruyu ise Kurtulmuş, "Güvenmiyoruz, tedbirimizi alıyoruz ama hep şunu biliyoruz, ne kadar ipler gerilirse gerilsin Amerika asla Türkiye'yi terk edemez, Orta Doğu dengelerinde Türkiye'yle uyumlu bir sonuca ulaşmak mecburiyetindedir." şeklinde yanıtladı.



