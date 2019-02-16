Kurtulmuş, Canlı Yayında Soruları Yanıtladı

AK Parti
Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş
, "( Ahmet Davutoğlu
'nun yeni siyasi parti kuracağı iddiası) Kendi ağızlarından herhangi bir beyan ortaya çıkmadan kulis bilgileriyle amel etmem. Olmamış bir konu etrafında konuşmamız doğru olmaz. Bu tür tartışmaların biraz da seçim öncesinde AK Parti tarafında bazı insanların kafalarını karıştırmak için ortaya çıkarılmış kasıtlı kulis bilgileri olduğunu zannediyorum." dedi.
Kurtulmuş, CNN Türk'te katıldığı "Hafta Sonu" programında Hakan Çelik
'in gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Türkiye
'nin insani yardım konusunda örnek bir ülke olduğunu aktaran Kurtulmuş, bu coğrafyada Balkan, Kafkas ve Arap dünyasından birçok halkın bulunduğunu kaydetti.
Göçmen politikalarının birçok ülke için siyasetteki manivela araçlarından birisi olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, "Nasıl terör örgütlerini kullanıyorlarsa göçmen politikası vasıtasıyla da dünya siyasetinde kendileri için bir mekan kazanmaya bir zemin elde etmeye gayret ediyorlar. Tek tek isimlerini verirsem bize bu algı operasyonu çeken ülkelerin çoğunun yöneticilerinin yüzü kızarır. Nasıl göçmen politikalarını bir siyaset malzemesi olarak kullandıklarını bütün dünya biliyor. Dolayısıyla Türkiye bunu hakketmiyor." diye konuştu.
Kurtulmuş, Türkiye'nin nasıl bir insani politika izlediğini bütün dünyanın bildiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:
"Resmi toplantıların hepsinde Amerikalılar, Avrupalılar, Doğulular, Batılılar Sayın Cumhurbaşkanımız'dan övgüyle bahsediyorlar. 'Helal olsun Türkiye çok büyük bir insani başarı elde etmiş' diyorlar. Birleşmiş Milletler
de aynı şeyi söylüyor. Birleşmiş Milletler Göçmenler Yüksek Komiserliği aynı şekilde Türkiye'den övgüyle bahsediyor ve iyi bir iş birliği yapıyor. Ama siyaset olarak laf söylendiği zaman Türkiye maalesef bu konu üzerinden istismar ediliyor. Bunu söyleyene şunu söylemek lazım: 'Senin için bir tek Kürt'ün hayatının değeri var mı?' Kürt'ün de Arap'ın da Türkmen'in de Alevi'nin de Sünni'nin de hayatının değeri bizim için vardır. Çünkü onların hepsi bizim kardeşimizdir, komşumuzdur. Sizin için Orta Doğu
'daki insan zaiyatları sadece bir istatistiktir. Bunların önlenmesi için neler yaptınız? Ruanda'daki katliamı bütün Batı dünyası bir film seyreder gibi seyretmedi mi?"
"Bunlar kasıtlı yapılan şeyler"
Kurtulmuş, Fransa
Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron
'un 24 Nisan'ı sözde Ermeni soykırımını anma günü ilan etmesine ilişkin soru üzerine ise "Bunlar kasıtlı yapılan şeyler, onlar da biliyorlar neyin ne olduğunu ama Türkiye'yi uluslararası alanda sıkıştıracakları böyle Ermeni soykırımı gibi bir malzemeyi bulduklarını zannediyorlar. Her sene 24 Nisan yaklaşırken siyasi olarak bir oy istismarı ortaya çıkıyor." dedi. Suriye
'nin köklü ve bir İslam ülkesi olduğunu dile getiren Kurtulmuş, sorunları çözme noktasında bölgenin, iç inisiyatiflerine ve müzakereye dayalı bir yöntem bulamadıklarını söyledi.
Numan Kurtulmuş, Suriye konusunda sorunları kendi içinde çözecek mekanizmaları geliştirmek mecburiyetinde olduklarını belirterek, "Vekalet savaşları hemen bitmedi. Suriye bitebilir ama başka bir yerde devam edecek. Dünyanın birçok yerinde vekalet savaşları devam ediyor. Terör örgütleri üzerinden sürdürülen bu çatışmalarla dünya dizayn edilmeye çalışılıyor. Terör örgütlerini destekleyen ülkeler desteklemekten vazgeçsin 1 hafta içinde dünyanın hiçbir yerinde terör örgütü kalmaz. Bizim bölge ülkeleri olarak sorunlarımızı çözecek mekanizmalarımızı mutlaka geliştirmemiz lazım, başka çaresi yoktur. Bir tek yol vardır bölge halklarının hepsinin demokratik olarak katıldıkları müzakereye dayalı siyaset süreçlerinin oluşması. Suriye'nin geleceği odur." ifadelerini kullandı.
Mazlum halkların gözünde Türkiye'nin örnek bir ülke olarak göründüğünü anlatan Kurtulmuş, Türkiye olarak bütün bölge halklarına örnek olacak bu yapıyı geliştirip güçlendireceklerinin altını çizdi.
Kurtulmuş, bölge halkıyla olan gönül bağını hiç koparmayacaklarını aktararak, şöyle devam etti:
"Devletin politikaları bir tarafa, milletimizin bu kadar hoşgörüsü olmasaydı Türkiye 4 milyona yakın göçmeni kabul edemezdi. Türkiye'nin her yerinde bu göçmenleri ensar duygusuyla kabul eden insanımızla iftihar etmek durumundayız. Dünyanın hiçbir milleti de bunu yapamaz. Bunun Türkiye için bir sosyal ekonomik maliyetinin de olduğunu biliyoruz. Suriyeli kardeşlerimiz için de şöyle bir durum söz konusu, bülbülü altın kafese koymuşlar illa vatanım demiş. Hangi insan ne kadar iyi şartlar sağlarsanız sağlayın kendi doğduğu topraklardan kopup göçmek ister? Bizim yapacağımız şey emniyetli, güvenli bölgeler oluşturulup bu insanların yeniden yaşadıkları yerlere dönmesinin temin edilmesidir. Yaklaşık 240 bin kişi Cerablus
bölgesine geri döndü. Münbiç
bölgesi temizlendikten sonra da oralara da çok sayıda insan geri dönecek."
"Kulis bilgileri üzerinden yorum yapmam"
TBMM'nin önümüzdeki dönemde çok daha önemli bir noktaya geldiğini kaydeden Kurtulmuş, yeni sistemde güçlü hükümet, güçlü meclis yerelde de güçlü yerel yönetimler olacağını belirtti.
Kurtulmuş, Binali Yıldırım
'ın TBMM Başkanlığı görevinden istifa etmesi sonrasında başkan adaylığı konusunda kendisinin de adının geçtiği yönündeki soru üzerine, şunları kaydetti:
"TBMM önümüzdeki dönemde çok daha önemli bir noktaya geliyor. Çünkü yeni sistemde hep şunu söylüyoruz, güçlü hükümet, güçlü meclis, yerelde de güçlü yerel yönetimler. Dolayısıyla TBMM Başkanlığı önemli, şerefli ve gerçekten Türkiye'nin siyaset dengeleri bakımından da birçok konunun konuşulduğu bir meclisin oluşması, partiler arasındaki diyaloğun güçlü bir şekilde sürmesi bakımından da önemli. Nihayetinde Binali Yıldırım 19'unda istifasını verdikten sonra 24'ünde meclis başkanı seçimi olacak. Ben siyasi hayatım boyunca hiçbir göreve talip olmadım bu anlamda Sayın Cumhurbaşkanımız istişarelerini yaparak kimin meclis başkanı olacağına karar verecek ve bir şekilde de grup kararı olmaksızın partiler meclis başkanı adayı olanlara oy verecekler."
Kurtulmuş, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve eski bakanlar Ali Babacan
, Mehmet Şimşek
gibi isimlerin yeni siyasi parti kuracağı iddialarına ilişkin soruya ise "Ben hayatım boyunca kulis bilgileri üzerinden yorum yapmadım ve yapmam. Bu arkadaşlarımızın hepsi son derece değerli arkadaşlarımızdır. Geçmişte çok önemli görevlerde bulunmuş arkadaşlardır. Kendi ağızlarından herhangi bir beyan ortaya çıkmadan kulis bilgileriyle amel etmem. Olmamış bir konu etrafında konuşmamız doğru olmaz. Bu tür tartışmaların biraz da seçim öncesinde AK Parti tarafında bazı insanların kafalarını karıştırmak için ortaya çıkarılmış kasıtlı kulis bilgileri olduğunu zannediyorum." yanıtını verdi.
(Bitti)