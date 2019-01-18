Kurtulmuş: "Cumhur İttifakı Bir Masabaşı İttifakı Değildir"
1 saat önce
- STK ve basın buluşmasın katılanlardan detaylar AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un konuşması TRABZON - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Trabzon'da sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve yerel yazarlarla istişare toplantısına katıldı.
- STK
ve basın buluşmasın katılanlardan detaylar
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş
'un konuşması TRABZON - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Trabzon
'da sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve yerel yazarlarla istişare toplantısına katıldı. (1)
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 05:48 Kaynak: AA
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