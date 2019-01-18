Son Dakika Haberleri: Kurtulmuş: "Cumhur İttifakı Bir Masabaşı İttifakı Değildir"

Kurtulmuş: "Cumhur İttifakı Bir Masabaşı İttifakı Değildir"

1 saat önce

- STK ve basın buluşmasın katılanlardan detaylar AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un konuşması TRABZON - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Trabzon'da sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve yerel yazarlarla istişare toplantısına katıldı.

- STK ve basın buluşmasın katılanlardan detaylar
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un konuşması TRABZON - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Trabzon'da sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve yerel yazarlarla istişare toplantısına katıldı. (1)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 05:48 Kaynak: AA

Numan Kurtulmuş, Güncel
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