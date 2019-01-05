Son Dakika Haberleri: Kurtulmuş Denizli'de AK Parti'nin Belediye Başkan Adaylarını Açıklayacak

Kurtulmuş Denizli'de AK Parti'nin Belediye Başkan Adaylarını Açıklayacak

1 saat önce

AK Parti Genel Başkan Vekili ve İstanbul Milletvekilimiz Prof Dr. Numan Kurtulmuş, Denzili'de belediye başkan aday tanıtım toplantısına katılacak.

Kurtulmuş Denizli'de AK Parti'nin Belediye Başkan Adaylarını Açıklayacak, System.String[]
AK Parti Genel Başkan Vekili ve İstanbul Milletvekilimiz Prof Dr. Numan Kurtulmuş, Denzili'de belediye başkan aday tanıtım toplantısına katılacak.

Denizli'de, AK Parti'nin belediye başkan adayları Kurtulmuş'un katılacak tören ile yarın açıklanacak. Saat 14.00'da gerçekleştirilmesi planlanan törenin EGS Kongre ve Fuayene alanında yapılacağı belirtildi. - DENİZLİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 11:42 Kaynak: İHA

Numan Kurtulmuş, İstanbul, belediye başkan adayı, Denizli, Politika
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