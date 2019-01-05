Kurtulmuş Denizli'de AK Parti'nin Belediye Başkan Adaylarını Açıklayacak
1 saat önce
AK Parti Genel Başkan Vekili ve İstanbul Milletvekilimiz Prof Dr. Numan Kurtulmuş, Denzili'de belediye başkan aday tanıtım toplantısına katılacak.
AK Parti Genel Başkan Vekili ve İstanbul
Milletvekilimiz Prof Dr. Numan Kurtulmuş
, Denzili'de belediye başkan aday tanıtım toplantısına katılacak. Denizli
'de, AK Parti'nin belediye başkan adayları
Kurtulmuş'un katılacak tören ile yarın açıklanacak. Saat 14.00'da gerçekleştirilmesi planlanan törenin EGS Kongre ve Fuayene alanında yapılacağı belirtildi. - DENİZLİ
Son Dakika
» Politika
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 11:42 Kaynak: İHA
AK Parti'nin İstanbul Adayı Binali Yıldırım ile CHP'nin Adayı Ekrem İmamoğlu Telefonda Görüştü
40 Dairelik Sitenin Yöneticisi, Akıllara Durgunluk Veren Yöntemle Kaçak Doğalgaz Kulanmış
Polis Helikopteri ile Yarışan Sürücü, Kenen Sofuoğlu'nu Örnek Gösterip "Bu Ceza Gökyüzünden İndi" Dedi
Galatasaray ve Başakşehir, Kamp İçin Antalya'ya Gitti