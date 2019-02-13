Kurtulmuş: "Dün Başka Senaryolar Söylüyorlardı, Bugün Başka Senaryolarla Türkiye'nin ve Bölgenin...
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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Güvenevler Halil Duman Kültür ve Sanat Merkezi'nin açılışında konuştu.
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Güvenevler Halil Duman Kültür ve Sanat Merkezi'nin açılışında konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 05:00 Kaynak: AA
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