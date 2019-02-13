Son Dakika Haberleri: Kurtulmuş: "Dün Başka Senaryolar Söylüyorlardı, Bugün Başka Senaryolarla Türkiye'nin ve Bölgenin...

Kurtulmuş: "Dün Başka Senaryolar Söylüyorlardı, Bugün Başka Senaryolarla Türkiye'nin ve Bölgenin...

8 saat önce

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Güvenevler Halil Duman Kültür ve Sanat Merkezi'nin açılışında konuştu.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Güvenevler Halil Duman Kültür ve Sanat Merkezi'nin açılışında konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 05:00 Kaynak: AA

Halil Duman, Numan Kurtulmuş, AK Parti, Güncel
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