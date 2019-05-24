Son Dakika Haberleri: Kurtulmuş: "Dünyayı yeniden dizayn süreçlerinde Müslüman milletlerin söz sahibi olmamasını...

Kurtulmuş: "Dünyayı yeniden dizayn süreçlerinde Müslüman milletlerin söz sahibi olmamasını...

3 saat önce

- İftara katılanlardan görüntüler AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un salona gelişi Dua edilmesi AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş'un konuşması İSTANBUL - AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr.

- İftara katılanlardan görüntüler
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un salona gelişi
Dua edilmesi
AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş'un konuşması İSTANBUL - AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, İstanbul Dostluk Derneği tarafından düzenlenen iftar programında konuştu. (1)
Kurtulmuş: Dünyayı yeniden dizayn süreçlerinde Müslüman milletlerin söz sahibi olmamasını...
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 10:03 Kaynak: AA
İstanbul, AK Parti, Numan Kurtulmuş, Güncel
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