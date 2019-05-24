Kurtulmuş: "Dünyayı yeniden dizayn süreçlerinde Müslüman milletlerin söz sahibi olmamasını...
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- İftara katılanlardan görüntüler AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un salona gelişi Dua edilmesi AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş'un konuşması İSTANBUL - AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr.
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 10:03 Kaynak: AA
- İftara katılanlardan görüntüler AK Parti
Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş
'un salona gelişi
Dua edilmesi
AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş'un konuşması İSTANBUL - AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, İstanbul
Dostluk Derneği tarafından düzenlenen iftar programında konuştu. (1)
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