Kurtulmuş: "Ekonomi ile ilgili her türlü gelişmenin farkındayız " - Son Dakika

Asrın İş İnsanları Derneği Ankara Şubesi

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un konuşması ANKARA - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Asrın İş İnsanları Derneği Ankara Şubesi'nin düzenlediği toplantıya katıldı. AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, toplantıda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş," Ekonomide yaşadığımız bu gelişme yakın vadede vatandaşımızın cebine de yansıyacaktır. Küçük esnafımız, dar gelirli vatandaşımız toplumun farklı kesimlerinde bu ekonomik gelişmeden payını en kısa sürede alacaktır "

Kurtulmuş: "Ekonomi ile ilgili her türlü gelişmenin de farkında olduğumuzun da altını çizmek isterim"