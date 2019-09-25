Kurtulmuş: "Erdoğan karşıtı cephenin kuvvetlenmesini sağlayacak bir noktaya gelmemelerini temenni...
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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un açıklaması ANKARA - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, düzenlediği basın toplantısında soruları cevapladı.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 01:03 Kaynak: AA
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un açıklaması ANKARA - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, düzenlediği basın toplantısında soruları cevapladı. (2)
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