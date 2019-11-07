Son Dakika Haberleri: Kurtulmuş: "Gavurun önünde el açıp dilenen Türkiye geride kaldı"
Son Dakika Güncel Kurtulmuş: 'Gavurun önünde el açıp dilenen Türkiye geride kaldı'

Kurtulmuş: "Gavurun önünde el açıp dilenen Türkiye geride kaldı"

7 saat önce

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Erzurum Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar'ın kayınpederinin cenazesine katılması Cenaze namazının kılınması Numan Kurtulmuş'un Erzurum Büyükşehir Belediyesi ziyareti AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un açıklamaları Hediye takdimi...

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Erzurum Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar'ın kayınpederinin cenazesine katılması

Cenaze namazının kılınması

Numan Kurtulmuş'un Erzurum Büyükşehir Belediyesi ziyareti

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un açıklamaları

Hediye takdimi AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Gavurun önünde el açıp dilenen Türkiye geride kaldı. 'Höt' dediklerinde yerinden kımıldamayan Türkiye geride kaldı." dedi.

Kurtulmuş, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'i makamında ziyaretinde açıklamalarda bulundu.

Kurtulmuş: Gavurun önünde el açıp dilenen Türkiye geride kaldı

Muhammet Sunar, AK Parti, Erzurum, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 03:07 Kaynak: AA
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