Kurtulmuş: "Geçmişte askeri vesayeti devreye sokarak darbe yapanlar vardı, şimdi TSK kendi işini yapıyor" - Son Dakika

Kurtulmuş: "Geçmişte askeri vesayeti devreye sokarak darbe yapanlar vardı, şimdi TSK kendi işini yapıyor"

17.02.2021 17:13
Kurtulmuş:

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, geçmişten örnekler vererek, "İşlerine gelmediği zaman, engelleyemedikleri zaman darbe yaparak, askeri vesayeti devreye sokan bir takım karanlık odalar, bir takım karanlık odaklar vardı.

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, geçmişten örnekler vererek, "İşlerine gelmediği zaman, engelleyemedikleri zaman darbe yaparak, askeri vesayeti devreye sokan bir takım karanlık odalar, bir takım karanlık odaklar vardı. Şu anda Türk Silahlı Kuvvetleri kendi işini yapıyor, yurt içinde ve yurt dışında teröristlere göz açtırmıyor" dedi.

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, partisinin Ordu 7'nci Olağan Kongresi'ne katıldı. Programda konuşan Kurtulmuş, kongrenin hayırlı olmasını temenni ederek, kar yağışına rağmen salonu dolduranlara teşekkür etti. Gara'da hain ve kalleş bir pusu sonucu şehit olan 13 kişiye rahmet dileyen Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, bu toprakların her bir karışının şehit kanıyla sulandığına dikkat çekerek, "Bu millet yeri geldiği zaman şehit olacağını da 15 Temmuz gecesi göstermiş, 'Ya Allah bismillah Allah'u Ekber' diyerek vatan hainlerine vatan topraklarını zindan etmiştir" diye konuştu.

Bu kongrelerin, yönetimlerin belirlendiği toplantılar olduğunu da dikkat çeken Kurtulmuş şöyle devam etti:

"Kongreler düğün, dernek merasimleridir ama aynı zamanda bir ahitleşme törenleridir, bir söz verme törenleridir. Bir araya geliyoruz ve birbirimize burada söz veriyoruz, inandığımız yolda yürüyeceğiz, sonuna kadar yürüyeceğiz diye söz veriyoruz. Burada yazan İnandığın yolda yürü sözü sadece kongre sloganı olsun diye yazılmış bir söz değildir. Peki, inandığımız yol nedir? İnandığımız yol, yeniden güçlü büyük Türkiye'yi kurma yoludur. İnandığımız yol canla başla çalışarak bu aziz millete hizmet etme yoludur. İnandığımız yol bu milleti, yeryüzünün bütün milletleri arasında en üst noktaya çıkarma mücadelesinin yoludur. İnandığımız yol, bu ülkenin evlatlarının her birisini gerçekten güçlü bir refah seviyesine ulaştırma yoludur. İnandığımız yol, mazlum ve mağdur milletlerin elinden tutmak ve adalete dayalı yeni bir dünya kurma yoludur."

"Türkiye'de akla hayale gelmeyecek işler yapıldı"

Kurtulmuş, 2023 seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden seçileceğinden emin olduklarını ifade ederek, "Cumhurbaşkanımızı 2023'de inşallah çok yüksek bir oyla seçeceğiz, yeniden Cumhurbaşkanı olmasını temin edeceğiz. 2024'te yeniden burada Büyükşehir Belediyesi ve bir tane eksiğimiz kaldı, Gülyalı'yı da tamamlayarak Allah'ın izniyle 19'da 19 yapmaya devam edeceğiz. Burada havalimanının yapılmaya başlandığında, 'Burada havalimanı olur mu?' diyenler, bugün herhalde hiçbir şey diyemez hale geldiler. Ordu'da yapılan tüneller, yollar, hizmetler, okullar vesaire bunları anlatmıyorum. Daha geçen gün Cumhurbaşkanımızla Rize'deki yapılmakta olan havaalanını da ziyaret ettik. Rize Artvin Havaalanı da inşallah 2021'in sonunda hizmete girecek. Türkiye'de akla hayale gelmedik işler yapıldı. Daha da yapılacak. Milletin imkanlarını milletin hizmetine seferber etmek bizim şiarımızdır" şeklinde konuştu.

"TSK, yurt içi ve yurt dışında teröristlere göz açtırmıyor"

Geçmiş tarihlerden örnekler veren ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, artık kendi işini yaptığına dikkat çeken Kurtulmuş, "Yurt içinde ve yurt dışında teröristlere ve düşmanlara göz açtırmıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri vatan savunmasının esas unsuru olarak, milletimizin ifadesiyle Peygamber ocağı olarak bu millete şerefle hizmet etmeye devam ediyor. Siz, güçlü ordu, güçlü Türkiye derken, teröriste göz açtırmayan bir ordudan bahsediyorsunuz, Akdeniz'de mavi vatana sahip çıkan güçlü Ordu'dan bahsediyorsunuz, Libya'yla anlaşma yaparak oradaki insanları eğiten güçlü bir Ordu'dan bahsediyorsunuz, Karabağ zaferine destek olan Türkiye'den bahsediyorsunuz" ifadelerine yer verdi.

"Biz, namlusunu halka döndürmüş olan bir ordu istemiyoruz"

Kurtulmuş, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Onlarsa güçlü Ordu'yu niye istiyorlardı biliyor musunuz? Biz namlusunun uçlarını halka döndürmüş olan bir ordu istemiyoruz. Onlar da seçimden çıkartamadıkları Cumhuriyet Halk Partisi zihniyetini bir şekilde iktidara getirmek için ordunun, milletin tepesinde olmasını istiyorlar. Bu devirler geride kaldı, vesayetin sivili de askeriyesi de tarihte kaldı."

Kongreye, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, AK Parti Ordu Milletvekilleri Metin Gündoğdu ve Ergün Taşçı, AK Parti Ordu İl Başkanı Halit Tomakin, Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, ilçe belediye başkanları ve partililer katıldı. - ORDU

Kurtulmuş: Geçmişte askeri vesayeti devreye sokarak darbe yapanlar vardı, şimdi TSK kendi işini yapıyor
Kurtulmuş: Geçmişte askeri vesayeti devreye sokarak darbe yapanlar vardı, şimdi TSK kendi işini yapıyor
Kurtulmuş: Geçmişte askeri vesayeti devreye sokarak darbe yapanlar vardı, şimdi TSK kendi işini yapıyor
Kurtulmuş: Geçmişte askeri vesayeti devreye sokarak darbe yapanlar vardı, şimdi TSK kendi işini yapıyor

Numan Kurtulmuş, AK Parti, Darbe, TSK, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Kurtulmuş: 'Geçmişte askeri vesayeti devreye sokarak darbe yapanlar vardı, şimdi TSK kendi işini yapıyor' - Son Dakika


Son Dakika

Barcelonalı Pique ve Griezmann'ın tartışırken ettikleri küfürler kameralara yansıdı Davutoğlu'ndan Gara operasyonu tepkisi! Bülent Ecevit örneği üzerinden yüklendi Son Dakika: Nihat Özdemir, futbol maçlarının 1 Nisan'a kadar seyircisiz oynanacağını duyurdu Eksi 10 derecede narkozla hayatına son veren doktorun veda mektubu ortaya çıktı Seda Bakan'ın kızıyla verdiği 80'ler pozuna beğeni yağdı İstanbul'un tek kadın belediye başkanı olan Şeyma Döğücü, kar küreme aracının direksiyonuna geçti İstanbul kara teslimken İBB Başkanı İmamoğlu tiyatro salonunda incelemelerde bulundu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Pandemiye rağmen kalabalık kongreler yapıyorlar" eleştirilerine yanıt
Gram altının fiyatı 400 TL'nin altına indi Gram altının fiyatı 400 TL'nin altına indi         
17:04
Coşkun Sabah yumurta çiftliği kurdu Coşkun Sabah yumurta çiftliği kurdu         
16:55
Kabine, Erdoğan başkanlığında toplandı! Masada 5 konu başlığı var Kabine, Erdoğan başkanlığında toplandı! Masada 5 konu başlığı var         
16:46
Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma: 30 dakikalık kamera kayıtları incelenecek Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma: 30 dakikalık kamera kayıtları incelenecek         
16:20
Milli Savunma Bakanı Akar ile İçişleri Bakanı Soylu'ya suikast planlayan PKK'lıya müebbet verildi Milli Savunma Bakanı Akar ile İçişleri Bakanı Soylu'ya suikast planlayan PKK'lıya müebbet verildi         
15:53
MHK Başkanı Serdar Tatlı, G.Saray-Kasımpaşa maçının VAR kayıtlarını inceledi MHK Başkanı Serdar Tatlı, G.Saray-Kasımpaşa maçının VAR kayıtlarını inceledi         
15:08
Hareket halindeki otomobilin arkasına bağladıkları brandayla kaydılar Hareket halindeki otomobilin arkasına bağladıkları brandayla kaydılar         
14:59
Erdoğan'dan kısıtlamalarla ilgili açıklama: Kararları kabine toplantısı sonrası millete sesleniş konuşmasında açıklayacağız Erdoğan'dan kısıtlamalarla ilgili açıklama: Kararları kabine toplantısı sonrası millete sesleniş konuşmasında açıklayacağız         
14:09
Her şey izin istedikten sonra oldu! Kaybolan kadının annesi, suçladığı adama canlı yayında ayakkabı fırlattı Her şey izin istedikten sonra oldu! Kaybolan kadının annesi, suçladığı adama canlı yayında ayakkabı fırlattı         
13:34
Ruanda Oteli filminin 'kahraman' ismi, terör örgütünü desteklemekten yargılanıyor Ruanda Oteli filminin 'kahraman' ismi, terör örgütünü desteklemekten yargılanıyor         
13:18
Uzmanlardan vaka sayılarının en yüksek olduğu Trabzon, Rize, Ordu, Giresun ve Samsun için bölgesel kısıtlama talebi Uzmanlardan vaka sayılarının en yüksek olduğu Trabzon, Rize, Ordu, Giresun ve Samsun için bölgesel kısıtlama talebi         
12:40
Salma Hayek, sevişme sahnesini çekerken yaşadığı zorluğu anlattı: Babam ve erkek kardeşimi düşündüm Salma Hayek, sevişme sahnesini çekerken yaşadığı zorluğu anlattı: Babam ve erkek kardeşimi düşündüm         
12:33
Gara şehidinin babası Gara şehidinin babası "jetler bombaladı" yalanını çürüttü: Oğlumun cenazesini yıkadım, başından vurulmuştu         
11:35
Yere yatırdıkları adamı sopalarla acımasızca dövdüler! O anlar kamerada Yere yatırdıkları adamı sopalarla acımasızca dövdüler! O anlar kamerada         
11:09
Canlı yayın açıp uyuyan genç, gözlerini açtığında 111 bin TL'nin sahibi oldu Canlı yayın açıp uyuyan genç, gözlerini açtığında 111 bin TL'nin sahibi oldu         
11:03
Kaynıyla yasak aşk yaşayan kadın, kocasını öldürttüğünü mezar başında itiraf ettiği videoyu reddetti Kaynıyla yasak aşk yaşayan kadın, kocasını öldürttüğünü mezar başında itiraf ettiği videoyu reddetti         
11:03
Memet Ali Alabora, sığındığı ülkede ekranlara geri dönüyor Memet Ali Alabora, sığındığı ülkede ekranlara geri dönüyor         
10:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2021 17:28:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kurtulmuş: "Geçmişte askeri vesayeti devreye sokarak darbe yapanlar vardı, şimdi TSK kendi işini yapıyor" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei