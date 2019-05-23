Son Dakika Haberleri: Kurtulmuş: "Güçlü ve büyük Türkiye idealine sonuna kadar sahip çıkacağız"

Kurtulmuş: "Güçlü ve büyük Türkiye idealine sonuna kadar sahip çıkacağız"

8 saat önce

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin birliğine, beraberliğine ve kardeşliğine sahip çıkacaklarını belirterek, "Güçlü ve büyük Türkiye idealine sonuna kadar sahip çıkacağız. Bunun için de her birimiz kendimizi en iyi şekilde yetiştireceğiz.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin birliğine, beraberliğine ve kardeşliğine sahip çıkacaklarını belirterek, "Güçlü ve büyük Türkiye idealine sonuna kadar sahip çıkacağız. Bunun için de her birimiz kendimizi en iyi şekilde yetiştireceğiz." dedi.
Kurtulmuş: Güçlü ve büyük Türkiye idealine sonuna kadar sahip çıkacağız
Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 09:55 Kaynak: AA
Numan Kurtulmuş, AK Parti, Türkiye, Güncel
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