Kurtulmuş: "Güçlü ve büyük Türkiye idealine sonuna kadar sahip çıkacağız"
8 saat önce
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin birliğine, beraberliğine ve kardeşliğine sahip çıkacaklarını belirterek, "Güçlü ve büyük Türkiye idealine sonuna kadar sahip çıkacağız. Bunun için de her birimiz kendimizi en iyi şekilde yetiştireceğiz.
AK Parti
Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 09:55 Kaynak: AA
Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş
, Türkiye
'nin birliğine, beraberliğine ve kardeşliğine sahip çıkacaklarını belirterek, "Güçlü ve büyük Türkiye idealine sonuna kadar sahip çıkacağız. Bunun için de her birimiz kendimizi en iyi şekilde yetiştireceğiz." dedi.
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