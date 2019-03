Kurtulmuş - Hdp Eş Genel Başkanı Temelli'nin, Yavaş ve İmamoğlu Hakkındaki Sözleri - Ordu

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Türkiye bir müddet önce piyade tüfeğinin kurşununu bile gavurdan alan bir Türkiye idi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Türkiye bir müddet önce piyade tüfeğinin kurşununu bile gavurdan alan bir Türkiye idi. Bugün Allah'a çok şükür harp sanayinde yüzde 65 yerlilik oranına geldik. Daha da ileriye gideceğiz. Türkiye her alanda ileriye gidecek." dedi.



Kurtulmuş, AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hilmi Güler'in Durugöl Recep Kara Spor Salonunda düzenlenen proje tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, seçime kısa bir süre kaldığını anımsatarak, seçime kadar kapı kapı dolaşacaklarını ve 31 Mart'ta çok güçlü bir şekilde sandıklardan çıkacaklarını söyledi.



Ordu'nun tünelleri, yolları ve havalimanıyla üniversitesiyle organize sanayi bölgesiyle ve kültür merkezleriyle çok büyük hizmetler aldığını ifade eden Kurtulmuş, bundan sonra da bu hizmetleri almaya devam edeceğini belirtti.



Kurtulmuş, Büyükşehir Belediye Başkan adayları Hilmi Güler'in açıkladığı projelerin hayata geçirilmesi için gayret göstereceklerini kaydederek, "Ben belediye başkan adaylarımıza güveniyorum. Hepsi nitelikli arkadaşlarımız. O arkadaşlarımızdan bir şey sekmez. Eğer bizim gücümüz yetmezse bizim arkamızda dağ gibi, kapı gibi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan var. Onunla birlikte bunları aşarız." diye konuştu.



Kurtulmuş, AK Parti yönetimleri zamanında Ordu'ya yapılan yatırımların miktarının ise 22 milyar lira olduğunu söyledi.



Siyasetin iddia, irade ve ahlak işi olduğunun altını çizen Kurtulmuş, şöyle devam etti:



"Bizim siyasi hareketimiz, sadece kimin belediye başkanı olacağı, kimlerin milletvekili seçileceği ile ilgili sıradan bir hareket değildir. Büyük bir iddiamız var. Biz yeniden güçlü büyük Türkiye'yi hedefliyoruz. Her alanda öne çıkmış, her alanda dünyayla rekabet edebilen, her alanda dünyayla mücadele edebilen bir büyük Türkiye'yi hedefliyoruz. Bir siyasi hareket olarak iddianız yoksa sizin durumunuz suyun üzerindeki saman çöpü gibi olmaktır. Biz iddia sahibi bir siyasi hareketiz. Yeniden güçlü büyük Türkiye'yi kuracağız. Türkiye Selçuklu ve Osmanlı'nın varisi olan bir ülkedir. Atalarımıza ve ecdadımıza layık olacağız. Sanayide, teknolojide her alanda güçlü bir Türkiye olacağız. Bunun için de gayret sarf ediyoruz."



"Allah'a çok şükür kendi savunma sanayimizde de ilerliyoruz"



Kurtulmuş, daha önce İHA almak için 3 sene Amerika'nın kapısında beklendiğini belirterek, "Adamlar bize terörle mücadelede, müttefikimiz olmalarına rağmen maalesef İHA'ları vermediler. Şimdi Allah'a çok şükür yerli İHA'larımızı yaptık mı? Yerli İHA'larımızla teröristleri inlerinde, oralarda yakalıyor muyuz? Türkiye İHA'lar vasıtasıyla terörle mücadelede büyük bir başarı kazandı mı? Hedefimiz sanayide, teknolojide güçlü olmaktır. Güçlü olmazsanız sizi adamlar kapılarında bekletirler. Türkiye bir müddet önce piyade tüfeğinin kurşununu bile gavurdan alan bir Türkiye idi. Bugün Allah'a çok şükür harp sanayinde yüzde 65 yerlilik oranına geldik. Daha da ileriye gideceğiz. Türkiye her alanda ileriye gidecek." değerlendirmesinde bulundu.



Geçen haftalarda S-400 yüzünden Amerikalılarla bir gerilim yaşadıklarını kaydeden Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Benim füze kalkanına ihtiyacım var. Yani elin oğlu, terörist gruplar oralarda füze atıp Türkiye'yi vurmasın diye benim füze kalkanına ihtiyacım var. Allah nasip ederse Türkiye kendi füzelerini de kendisi yapacak, birkaç yıl içerisinde milli imkanlarla bunu üretecektir. Şimdi Allah'a çok şükür kendi savunma sanayimizde de ilerliyoruz. Geçen hafta gördünüz, Amerikalılar 'S-400'leri alamazsınız' diyor. Benim ihtiyacım var. Müttefik değil miyiz? Sen ver. 'Vermem'. Niye vermezsin. Dilinin altında bir bakla var onu söyleyemiyor. 'Sen PKK, PYD ile mücadele ediyorsun. Onun için bunu sana vermem' diyemiyor. 'Vermem' diyor. 'Senato istemiyor' diyor. Peki sen vermezsen ben Ruslardan S-400 alırım. 'Alamazsın' diyor. Kusura bakma, sen Amerika'ysan ben de Türkiye'yim, biz de Türkiye'yiz."



Kurtulmuş, büyük, güçlü Türkiye iddiaları olduğuna vurgu yaparak, şunları kaydetti:



"Bizim bir iddiamız var. Dünya mazlumlarının öncüsü ve sözcüsü olan bir Türkiye iddiamız var. Bizim bir iddiamız var, dünyadaki bütün düzenin 5 tane ülkenin dudakları arasında olduğu bu gayri adil dünya düzeni değişsin iddiamız var. Onun için Sayın Cumhurbaşkanımız Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda 'Dünya 5'ten büyüktür' diyerek dünyanın zalimlerine posta koyuyor mu? Allah'ın izniyle koyuyor. Güçlü bir Türkiye, lider bir Türkiye. Sanayide, eğitimde, teknolojide her alanda öne çıkan bir Türkiye. Dünyayla rekabet eden bir Türkiye. Dünya mazlumlarının elinden tutan, zalimlerin karşısına dikilen bir Türkiye. Bu iddianız yoksa bu iddiaya sahip değilseniz siyaset sadece günlük bir uğraştan, oyalanmadan ibarettir."



Ekonomik açıdan da güçlü Türkiye olma istikametinde yürüdüklerinin altını çizen Kurtulmuş, "İnşallah çok yakın bir zamanda bunu da göreceksiniz. Şu anda satın alma paritesi bakımından dünyanın 13'üncü ülkesiyiz. Allah'ın izniyle bu istikrar böyle devam etsin, birkaç sene içerisinde Türkiye dünyanın süper ligine çıkacak, dünyanın en büyük ekonomisinden birisi olacak." dedi.



"İddia sahibi olmak, aynı zamanda başınızın da belaya girmesi demektir" ifadesini kullanan Kurtulmuş, "PKK niye var, PYD niye var, DEAŞ niye icat edildi? Bütün bunların hepsi Türkiye'ye çelme takmak için. Türkiye'yi güçlü bir Türkiye olmaktan önlemek için. Bu iddianın yanında çelik gibi irade sahibi olmanız lazım. Allah'a çok şükür bu millet her dönemeçte kendi iradesine sahip çıktı. Bu millet her vesileyle milli iradeye sahip çıktı. Bu millet milli iradenin sözcüsü olan Recep Tayyip Erdoğan'a her vesileyle sahip çıktı ve korudu." şeklinde konuştu.



Kurtulmuş, Cumhur İttifakı'na değinerek, "Bizim niye ittifak kurduğumuz belli. Ne yapacağımız belli. PKK'ya, PYD ve diğer terör örgütlerine karşı müşterek hareket ettik mi? Ediyor muyuz? Ediyoruz. Emperyalizmin Türkiye'ye karşı projelerine birlikte direniyor muyuz? Direniyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



"Ayan beyan bir ittifak var"



Karşılarında da bir ittifak olduğunu kaydeden Kurtulmuş, "Ben o ittifaka, benzemezler ittifakı diyorum. Hepsi ayrı telden çalıyor. 4 tane parti Türkiye genelinde. Biraz da mahcup, biraz da utanıyorlar ittifaktan bahsetmeye. CHP, HDP, İP ve SP. 4 tane parti." ifadelerini kullandı.



Kurtulmuş, HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin, CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu hakkındaki sözlerine ilişkin de şunları kaydetti:



"Adamcağızın da herhalde nasırına basmışlar. Diyor ki bu kadar destek veriyoruz da CHP, HDP ile ittifak yaptığından utanıyor. Madem utanıyorsunuz niye destek verelim demeye getiriyor. Hemen arkasında da CHP'nin Ankara adayı bir açıklama yapmış, 'Bizim terör örgütünün gölgesindekilere ihtiyacımız yok' diyor. Değerli kardeşlerim, ayan beyan bir ittifak var. Belli yerlerde HDP'nin adamları CHP listesinden belediye meclis üyesidir. Bazı yerlerde HDP'nin adayları belediye başkan adayıdır."



Kurtulmuş, konuşmasının ardından Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hilmi Güler, ilçe belediye başkan adayları ve AK Parti Ordu Milletvekilleri ile salondakileri selamladı.

