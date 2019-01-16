Kurtulmuş: "Her Millet Kendi Medeniyet Köklerinde Yükselir"
1 saat önce
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İmam Hatipliler Derneği (ÖNDER) tarafından Kızılcahamam'da düzenlenen, "Türkiye Öğrenci Meclisi Başkanları Buluşması"na iştirak etti.
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İmam Hatipliler Derneği (ÖNDER) tarafından Kızılcahamam'da düzenlenen, "Türkiye Öğrenci Meclisi Başkanları Buluşması"na iştirak etti.
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 02:31 Kaynak: AA
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