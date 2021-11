Kurtulmuş: Hiç olmayan vefat haberinden gündem yapmak açıkçası şerefsizliktir (2) - Son Dakika

STK TEMSİLCİLERİ İLE BİR ARAYA GELDİ

AK Parti Başkanvekili Numan Kurtulmuş Kayseri programı kapsamında Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ile bir araya geldi. Toplantıya AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un yanı sıra Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Taner Yıldız, Hülya Nergis Atçı, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Cumhur ittifakı il başkanları, ilçe belediye başkanları ve STK temsilcileri katıldı. Toplantıda konuşan Numan Kurtulmuş, "Bizler STK'ları toplumun önemli iskeleleri olarak görürüz. Siyasette sivil topluma önem verdik ve vermeye devam edeceğiz. Siyaset ve STK arasındaki ilişkinin düzenli ve sağlıklı bir şekilde olması ülke demokrasisinin işleyişi bakımından da çok önemlidir. Bizim düşüncemiz, STK'lar bizim istediklerimize uysun, bize yakın dursunlar değildir. Gönülleri zihinleri bize yakın olsun ama kendi alanlarında temsil ettikleri çevrelerin görüşlerini de siyaset dünyasına taşıyabilecek bir özgüven ve birikim içerisinde olsun. Siyasetin gölgesi altında olmak yerine kendi görüşlerini halkın görüşlerini siyasete taşıyabilsinler. STK dediğimiz şey, bizim Selçuklu ve Osmanlı geleneğimizde Anadolu topraklarına nakış gibi işlenmiş vakıf medeniyetinin geleneğidir. STK'lar amacımız hedeflerimiz aynı olmalıdır. Geldiğimiz noktada Türkiye'nin önemli bir ivme kazandığını hepimizi biliyoruz" dedi.

'TÜRKİYE, 'GEÇ ŞURADA DUR' DENİLECEK BİR ÜLKE DEĞİLDİR'Büyük Türkiye için iki büyük hedefin olduğunu ifade eden Kurtulmuş sözlerini şöyle sürdürdü;

"İki tane temel hedefimizin bütün Türkiye'nin ve aziz milletimizin fertlerinin ortak hedefinin olduğunun altını çizmek isterim. Bunlarından birincisi Yeniden Güçlü Türkiye'yi kurmak irade ve azmidir. Türkiye Selçuklu ve Osmanlı'nın birikimine sahip ülke olarak sıradan bir ülke değildir. 'Geç şurada dur' denilecek bir ülke değildir. Türkiye başkanlarının gösterdiği hedefler üzerinde yürüyecek ülke hiç değildir. Türkiye'nin her alanda güçlü her alanda büyük bir ülke olma mecburiyeti vardır. Türkiye güçlü olursa, Türkiye ayakta durursa sadece Türkiye kazanmaz, çevremiz de kazanır. O nedenle Türkiye üniversitede, bilimde, sanayide, iş dünyasında yani her alanda güçlü olacağız. Türkiye siyaset ve Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi ayağı sağlam basan bir ülke olma mecburiyetindedir. Onun için kaynaklarımızı seferber edeceğiz. Enerjimizi, iş birliğimizi artıracağız. İkinci büyük hedefi ise dünyadaki mazlum ve mağdur bütün halkların gözünün içine baktığı bir milletin fertleri olarak yeni, adil ve hakkaniyetli bir dünya sistemi kurulması için canla başla çalışmaktır. Dünyada siyaset alanında yeni bir mimariye hem de ekonomi alanında yepyeni mimariye ihtiyaç vardır. "