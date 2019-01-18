Kurtulmuş: "Hiçbir Zaman Gavurun Karşısında Diz Çökmedik"
1 saat önce
- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un salona gelişi Salondaki katılımcılardan görüntüler AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un konuşması TRABZON - AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Trabzon'da Gençlik Buluşması'nda konuştu.
- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş
'un salona gelişi
Salondaki katılımcılardan görüntüler
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un konuşması
TRABZON - AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Trabzon
'da Gençlik Buluşması'nda konuştu. (1)
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 08:52 Kaynak: AA
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