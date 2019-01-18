Son Dakika Haberleri: Kurtulmuş: "Hiçbir Zaman Gavurun Karşısında Diz Çökmedik"

Kurtulmuş: "Hiçbir Zaman Gavurun Karşısında Diz Çökmedik"

1 saat önce

- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un salona gelişi Salondaki katılımcılardan görüntüler AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un konuşması TRABZON - AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Trabzon'da Gençlik Buluşması'nda konuştu.

- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un salona gelişi
Salondaki katılımcılardan görüntüler
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un konuşması
TRABZON - AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Trabzon'da Gençlik Buluşması'nda konuştu. (1)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 08:52 Kaynak: AA

Trabzon, Numan Kurtulmuş, Güncel
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