Kurtulmuş: "İnşallah, yakın bir süre sonra Türkiye kendi savunma sistemini kuracak"
3 saat önce
- AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş'un konuşması İSTANBUL - AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, İstanbul Dostluk Derneği tarafından düzenlenen iftar programında konuştu.
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 10:09 Kaynak: AA
- AK Parti
Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş
'un konuşması İSTANBUL - AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, İstanbul
Dostluk Derneği tarafından düzenlenen iftar programında konuştu. (2)
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