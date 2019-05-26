Kurtulmuş: "İstanbul halkının iradesini yeniden büyük Türkiye istikametinde kullanacağına yürekten...
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- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'ın salona girişi ve misafirlerle tıokalaşması İftara katılanlaradn detaylar Dua edilmesi AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un konuşması İSTANBUL - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Üsküdar Mehmet Çakır Kültür Merkezi'nde...
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 10:39 Kaynak: AA
- AK Parti
Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş
'ın salona girişi ve misafirlerle tıokalaşması
İftara katılanlaradn detaylar
Dua edilmesi
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un konuşması İSTANBUL - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Üsküdar Mehmet Çakır
Kültür Merkezi'nde Ordulular İftarı'na katıldı. (1)
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