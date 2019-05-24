Son Dakika Haberleri: Kurtulmuş: "(İstanbul) Seçimleri üzerinden hepimizin ortak ideallerine hangi saldırılar olacağını...

Kurtulmuş: "(İstanbul) Seçimleri üzerinden hepimizin ortak ideallerine hangi saldırılar olacağını...

3 saat önce

- AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş'un konuşması Toplu fotoğraf çekimi İSTANBUL - AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, İstanbul Dostluk Derneği tarafından düzenlenen iftar programında konuştu.

- AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş'un konuşması
Toplu fotoğraf çekimi İSTANBUL - AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, İstanbul Dostluk Derneği tarafından düzenlenen iftar programında konuştu. (3)
Kurtulmuş: (İstanbul) Seçimleri üzerinden hepimizin ortak ideallerine hangi saldırılar olacağını...
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 10:20 Kaynak: AA
AK Parti, Numan Kurtulmuş, İstanbul, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yıldırım, İmamoğlu'nun Canlı Yayın Çağrısına Yanıt Verdi: Tek Başına Olmaz CHP İstanbul Adayı İmamoğlu, "Hanıma Talimat Verdim" Diyen Vatandaşı Uyardı Erdoğan: Sandık Başkanları Kanuna Aykırı Şekilde Atandı, İşte Hırsızlık Burada Cumhurbaşkanı Erdoğan, UBER Konusunda Son Noktayı Koydu!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.5.2019 02:09:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kurtulmuş: "(İstanbul) Seçimleri üzerinden hepimizin ortak ideallerine hangi saldırılar olacağını...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]