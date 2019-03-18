Kurtulmuş: "İstikrar Devam Ederse Türkiye, Kendi Savunma Şemsiyesini Kısa Sürede Kuracaktır" -...
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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Allah nasip eder bu istikrar böyle devam ederse Türkiye, Allah'ın izniyle kendi savunma şemsiyesini önümüzdeki çok kısa sürede kuracaktır.
AK Parti
Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş
, "Allah nasip eder bu istikrar böyle devam ederse Türkiye
, Allah'ın izniyle kendi savunma şemsiyesini önümüzdeki çok kısa sürede kuracaktır." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 11:29 Kaynak: AA
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