Son Dakika Haberleri: Kurtulmuş: "İstikrar Devam Ederse Türkiye, Kendi Savunma Şemsiyesini Kısa Sürede Kuracaktır" -...

Kurtulmuş: "İstikrar Devam Ederse Türkiye, Kendi Savunma Şemsiyesini Kısa Sürede Kuracaktır" -...

49 dakika önce

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Allah nasip eder bu istikrar böyle devam ederse Türkiye, Allah'ın izniyle kendi savunma şemsiyesini önümüzdeki çok kısa sürede kuracaktır.

Kurtulmuş:
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Allah nasip eder bu istikrar böyle devam ederse Türkiye, Allah'ın izniyle kendi savunma şemsiyesini önümüzdeki çok kısa sürede kuracaktır." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 11:29 Kaynak: AA

Numan Kurtulmuş, AK Parti, Şemsi Tebrizi, Türkiye, Güncel
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