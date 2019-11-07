Kurtulmuş, KAÜ'nün akademik yılı açılışına katılacak

Yarın hava yoluyla kente gelecek olan Kurtulmuş'un bir takım ziyaretlerde bulunacağı öğrenildi. Kurtulmuş, geceyi Kars'ta geçirecek. - KARS

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Fatih'teki 4 kardeşin intiharıyla ilgili korkunç iddia! "Oya Yetişkin, 'Ben ölürsem onlar da ölecek' demişti"