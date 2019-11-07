Kurtulmuş, KAÜ'nün akademik yılı açılışına katılacak
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Kars Kafkas Üniversitesi (KAÜ)'nün 2019-2020 Akademik Yılı Açılış Töreni'ne AK Parti Genel Başkan Vekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, katılacak.
Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 11:42 Kaynak: İHA
Kars Kafkas Üniversitesi (KAÜ)'nün 2019-2020 Akademik Yılı Açılış Töreni'ne AK Parti Genel Başkan Vekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, katılacak.
Kars'a 8 Kasım 2019 Cuma günü gelecek olan AK Parti Genel Başkan Vekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, " Türkiye'yi Geleceğe Taşımak" konulu KAÜ'nün 2019-2020 Akademik Yılı Açılış Dersini verecek.
Yarın hava yoluyla kente gelecek olan Kurtulmuş'un bir takım ziyaretlerde bulunacağı öğrenildi. Kurtulmuş, geceyi Kars'ta geçirecek. - KARS
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