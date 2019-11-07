Son Dakika Haberleri: Kurtulmuş, KAÜ'nün akademik yılı açılışına katılacak
Son Dakika Güncel Kurtulmuş, KAÜ'nün akademik yılı açılışına katılacak

Kurtulmuş, KAÜ'nün akademik yılı açılışına katılacak

6 saat önce

Kars Kafkas Üniversitesi (KAÜ)'nün 2019-2020 Akademik Yılı Açılış Töreni'ne AK Parti Genel Başkan Vekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, katılacak.

Kurtulmuş, KAÜ'nün akademik yılı açılışına katılacak, System.String[]

Kars Kafkas Üniversitesi (KAÜ)'nün 2019-2020 Akademik Yılı Açılış Töreni'ne AK Parti Genel Başkan Vekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, katılacak.


Kars'a 8 Kasım 2019 Cuma günü gelecek olan AK Parti Genel Başkan Vekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, " Türkiye'yi Geleceğe Taşımak" konulu KAÜ'nün 2019-2020 Akademik Yılı Açılış Dersini verecek.


Yarın hava yoluyla kente gelecek olan Kurtulmuş'un bir takım ziyaretlerde bulunacağı öğrenildi. Kurtulmuş, geceyi Kars'ta geçirecek. - KARS

Numan Kurtulmuş, AK Parti, Kars, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 11:42 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Partili Turan'dan Bülent Arınç'a: Ben olsam istifa ederdim
Son dakika: AK Partili Çelik'ten otizmli çocukların yuhalandığı iddiaları hakkında açıklama Fatih'teki 4 kardeşin intiharıyla ilgili korkunç iddia! "Oya Yetişkin, 'Ben ölürsem onlar da ölecek' demişti" Gezi parkı eylemlerinde polise taş atan YPG'li iki terörist Suriye'de öldürüldü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2019 17:52:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kurtulmuş, KAÜ'nün akademik yılı açılışına katılacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]