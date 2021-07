Kurtulmuş: "Kılıçdaroğlu'ndan özür bekliyoruz" - Son Dakika

Kurtulmuş: "Kılıçdaroğlu'ndan özür bekliyoruz"

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş:

-Yalanla dolanla,iftirayla bu yürüyüşün önünü kesmek için çelme takmaya çalışanlarla uğraşacak vaktimiz yok"

-"Kılıçdaroğlu bu kadar mı zor? Benim danışmanlarım beni yanıltmış böyle bir şey yokmuş, özür diliyorum demesi için bir haftadır bekliyoruz"

-"Henüz bir özür dileme olmadı"

BURDUR - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Gölhisar Millet Bahçesi'nin açılışında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nau hedef alarak, "Benim danışmanlarım beni yanıltmış böyle bir şey yokmuş, özür diliyorum demesi için bir haftadır bekliyoruz. Henüz bir özür dileme olmadı" dedi.

Kurtulmuş, bir dizi açılış için Burdur'un Gölhisar ilçesine geldi. Numan Kurtulmuş, toplu açılış töreninde açılacak olan Himmet Dede Camii'nde kıldığı namaz sonrası Millet Bahçesi'ne geçti. Mehteran takımının gösterisinin ardından konuşan Kurtulmuş, Gölhisar halkı yapılan tüm yatırımları hak ettiğinin altını çizdi.

"Biz sıradan bir millet olamayız" diyen Kurtulmuş, " Günümüzü gün etmek vakit geçirmek için biz asla hayatımızı harcayamayız. Her bir ferdimizin, her bir yurttaşımızın nerede bulunuyorsak bulunalım yüksek hedefleri olması lazım. Bu hedefler içinde kendimizi o hedeflere, millete hizmet istikametine adayarak yolumuza devam ediyoruz. Eğer bu istikameti kaybedersek tarihin labirentleri arasında da kaybolmuş oluruz. Bu ülkenin büyük hedeflerini unutursak kendimizi, benliğimizi, milletimizin geleceğini unutmuş oluruz. Biz güçlü ve büyük olmak zorundayız. Bunun için her türlü çaba ile çalışacağız. Türkiye güçlü olursa bütün bölgesi rahat ve huzurlu bir şekilde olur" diye konuştu.

"Kılıçdaroğlu'ndan özür bekliyoruz"

YKS sınavı öncesi ortaya atılan iddiaların yalan olduğuna değinen Kurtulmuş, "Biz kimsenin bizim bu yürüyüşümüze sağdan soldan söz söylemesine inanın ki kulak açıp onların ne dediğine bakmıyoruz. Türkiye için söyleyecek doğru bir sözü olan herkesi dinlemeye hazırız. Ama yalanla dolanla,iftirayla bu yürüyüşün önünü kesmek için çelme takmaya çalışanlarla uğraşacak vaktimiz yok. Geçen hafta olan bir şeyi hatırlatmak istiyorum. Geçen hafta üniversite sınavları vardı. Cuma günü ana muhalefet partisinin genel başkanı 'Katarlı öğrenciler sınavsız bir şekilde tıp fakültesine giriyor' diyerek bir internet sitesinde yayılan yalan haberi alarak bütün Türkiye'ye yaydı. Herkes Katarlılar Tıp Fakültesi'ne imtihansız giriyor yalanının peşine takıldı. Ertesi gün üniversite sınavı var. Ben 2 tane çocuğumun nasıl hazırlandığını biliyorum. Ne kadar emek sarf ettiğini hepimiz biliyoruz. Böyle bir ortamda milyonlarca öğrencimizi rencide etmek kimin haddine. Hadi böyle bir haberin farkına varmadınız"diye konuştu.

"Özür borcu var"

Kılıçdaroğlu'na seslenen Numan Kurtulmuş, "İnsanlar yanlış bir bilginin peşinde gidebilir. Kılıçdaroğlu bu kadar mı zor? Benim danışmanlarım beni yanıltmış böyle bir şey yokmuş, özür diliyorum demesi için bir haftadır bekliyoruz. Henüz bir özür dileme olmadı. Olan neydi; Türkiye ile Katar arasındaki askeri iş birliği anlaşması çerçevesinde askeri tıp öğrencileri arasında alışveriştir. Onlarca ülke arasında bu anlaşma imzalandı. Üniversite sınavının ikinci günü İstanbul'da bir kız öğrenci yurdunda kaleşnikoflar, ağır silahların taşındığı görüntüleri gördünüz. Bir internet sitesinde bunlar yayınlandı. Yine maalesef bir takım muhalifçi devreler peşine takıldı gittiler. ve böylece olan şu; bir televizyon dizisiyle ilgili imitasyon silahlar o sırada set bitmiş, film çekilmiş, oradaki eşyalar taşınırken beyefendiler resimlerini çekmiş İstanbul'un göbeğinde ağır silahlar taşınıyor diye haber yapmışlar. Bunun da yalan olduğu 2 saat sonra belli oldu. Ama bu yalanı yayanların millete özür borcu olduğunu hatırlatmak isterim" dedi.

Daha sonra toplu açılış için kurdele kesen Numan Kurtulmuş, millet bahçesini gezerek incelemede bulundu.