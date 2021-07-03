KURTULMUŞ: KILIÇDAROĞLU'NUN 'ÖZÜR DİLİYORUM' DEMESİ İÇİN 1 HAFTADIR BEKLİYORUZ - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Katarlıların tıp fakültesine sınavsız gireceği yönündeki açıklamalarıyla ilgili, "İnsanlar yanlış bir bilginin peşinde gidebilir ama bu kadar çok toplumun önünde olan insanlar, Sayın Kılıçdaroğlu bu kadar mı zor? 'Benim danışmanlarım beni yanıltmış, böyle bir şey yokmuş, özür diliyorum' demesi için 1 haftadır bekliyoruz. Henüz bir özür dileme olmadı" dedi.

AK Parti Genel Başkan Vekili Kurtulmuş, bir dizi açılış programı için Burdur'a geldi. Gölhisarlı olan eşi Prof. Dr. Sevgi Kurtulmuş ile ilçeye gelen Kurtulmuş, öğle namazını Himmet Dede Camii'nde kıldı ardından Gölhisar Belediyesi'nce yaptırılan Park Orman Millet Bahçesi ile 112 Acil Sağlık İstasyonu, Salih Özkan Kız Kuran Kursu ve Himmet Dede Camii'nin toplu açılış törenine katıldı. Burada konuşan AK Parti'li Kurtulmuş, millet olarak iki önemli hedeften asla sapılmayacağını belirterek, "Birisi, güçlü büyük Türkiye idealidir. Türkiye sıradan bir ülke olamaz. Şimdi diyorlar ya 'Türkiye'nin şurada ne işi var, burada ne işi var. Libya'da ne işi var'. Bir asır evvel oralar Türkiye'nin sınırındaydı. Burası Muş'tur türkülerini yaktığımız Yemen bizim ecdadımızın kontrolünde olan bir yerdi. Balkan coğrafyasının tamamına yakını bizimdi, bizim illerimizdi. Bugün paramparça hale getirilmiş olan Irak, Suriye bizim ecdadımızın nefesinin yettiği, adımlarının geçtiği yerlerdi. Türkiye güçlü ve büyük olmak zorunda ki bütün bu coğrafyadaki insanlar da rahat etsin. Türkiye güçlü olursa bütün bölgesi rahat ve huzur içerisinde olur. Allah'a çok şükür, savunma sanayisinde Türkiye, dünyanın sayılı ülkelerinden birisi haline gelmiştir. Kendi İHA'larımızın, SİHA'larımızın dünya savaş tarihini değiştiren ne önemli adımlar attığını beraber izliyoruz. Türkiye helikopter motorunu üretebilecek bir ülke haline gelmiştir. Allah'ın izniyle yakın bir gelecekte Türkiye savaş uçaklarını üreten, savaş uçaklarının motorunu üreten bir ülke olacaktır inşallah" diye konuştu.

'SAYIN KILIÇDAROĞLU BU KADAR MI ZOR?'

Geçen hafta üniversite sınavının yapıldığını hatırlatan Kurtulmuş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Cuma günü ana muhalefet partisinin genel başkanı, 'Katarlı öğrenciler sınavsız bir şekilde tıp fakültesine giriyor' diyerek bir internet sitesinde yer alan yalan haberi alarak onu bütün Türkiye'ye yaydı. Hepiniz gördünüz. 'Katarlılar tıp fakültesine imtihansız giriyormuş' yalanının peşine takılan çok sayıda insan oldu. Ne yapsın insanlar? Ertesi gün üniversite sınavı var. Ben 3 çocuğumuzun üniversite sınavına nasıl hazırlandığını biliyorum. O sandalyenin üzerinde o sınav için ne kadar emek sarf ettiklerini biliyorsunuz. Böyle bir ortamda kimin haddinedir milyonlarca öğrencimizi ve ailesini rencide edecek, 'Siz çalışın durun bakın Katarlılar bedava geliyor, tıp fakültesine de giriyorlar' yalanının peşine koşmak? Bunu yaptılar. Dün Denizli'de de söyledim. İnsanlar yanlış bir bilginin peşinde gidebilir. Ama bu kadar çok toplumun önünde olan insanlar, Sayın Kılıçdaroğlu bu kadar mı zor? 'Benim danışmanlarım beni yanıltmış, böyle bir şey yokmuş, özür diliyorum' demesi için 1 haftadır bekliyoruz. Henüz bir özür dileme olmadı. Olan neydi? Türkiye ve Katar arasındaki askeri iş birliği anlaşması çerçevesinde askeri tıp öğrencileri arasında alışveriştir. Onlarca ülkeyle bu anlaşma imzalanmış. Arkasından pazar günü yine üniversite sınavının ikinci günü İstanbul'da bir kız öğrenci yurdunda kalaşnikoflar, ağır silahların taşındığı görüntüleri hep beraber gördünüz. Bir internet sitesinde bunlar yayınlandı. Yine bazı muhalif çevreler peşine takılıp gitti. Olan şu; bir televizyon dizisiyle ilgili imitasyon yani sahte silahlar orada televizyon seti çekilmiş bitmiş, oradaki eşyalar taşınırken de gelip beyefendiler resimlerini çekmişler. 'İstanbul'un göbeğinde otomatik silahlar taşınıyor'. Bunun da yalan olduğu 2 saat sonra ortaya çıktı. Ama bu yalanı yayanların milletten özür borcu olduğunu hatırlatmak isterim."

Hayırseverlere plaket takdimi ve kurdele kesiminin ardından Kurtulmuş ve protokol üyeleri, Millet Bahçesi'ni gezdi.