KURTULMUŞ KİLİS'E BİR UNVAN VERİLECEKSE, 'ENSAR ŞEHİR' OLMASI GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM - Son Dakika

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Hani şehirlere isim veriyoruz; Kilis'e de bir unvan verilecekse, adının 'ensar şehir' olması gerektiğini düşünüyorum dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Kilis'te sivil toplum örgütü temsilcileri ile bir araya geldi. Toplantıda konuşan Kurtulmuş, Kilis'in Suriye'de yaşanan olaylara seyirci kalmadığını ve 'ensar şehir' unvanını hak ettiğini belirterek, şöyle konuştu

Kolay değil; 11 yıldır hemen karşı tarafta neredeyse her şeyimiz aynı olan, Suriye halkının önemli bir kısmını büyük bir zulüm içerisinde yaşamasına Kilis seyirci kalmamış, kopup gelen Suriyeli kardeşlerimize burada ev sahipliği yapmış, ekmeğini, suyunu bölüşmüştür. Burada Kilisliler, Suriye'den gelen kardeşlerimize tam manasıyla ensar olmuştur. Hani şehirlere isim veriyoruz; Kilis'e de bir unvan verilecekse, adının 'ensar şehir' olması gerektiğini düşünüyorum.

'TÜRKİYE, DOLAR DİLENEN ÜLKE OLMAYACAK'

Türkiye'nin üreterek büyümesini sürdüreceğini ve asla ekonomik olarak dışa bağımlı olmayacağını vurgulayan Kurtulmuş Türkiye ihracat yapacak, istihdamını attıracak, alın teriyle kazandığı dolarlar üzerinden de Türkiye'nin döviz ihtiyacını karşılayacak. Ele güne avuç açarak, Türkiye dışarıda dolar dilenen ülke asla bir daha olmayacaktır. Bir daha IMF gibi kuruluşlarının kapısına giderek, Türkiye kendi bağımsızlığını riske eden birtakım ekonomik reçeteler peşinde asla koşmayacaktır. Üreteceğiz, milletimizin gücüne güveniyoruz. Türkiye'nin her alanda çok büyük potansiyeli var dedi.

'HERKES ELİNDEKİ EN İYİ İMKANI KULLANMALI'

Toplantıda iş insanlarına da çağrı yapan Kurtulmuş İş adamlarımızın, çalışan emekçi kardeşlerimizin hakkını gözetmesi ve hakkını vermesi lazımdır. Beraber kalkınacaksak, büyük ülke olarak mücadele edeceksek, önce helal alın terinin hakkının, hukukunun korunması gerekiyor. Herkesin elindeki en iyi imkanı kullanarak, işçilerimizin, emekçilerimizin hakkını gözetmesi gerekir diye konuştu. (DHA)