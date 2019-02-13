Son Dakika Haberleri: Kurtulmuş, Kirazoğlu'nun Babasının Cenaze Törenine Katıldı

Kurtulmuş, Kirazoğlu'nun Babasının Cenaze Törenine Katıldı

7 saat önce

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Gaziantep Milletvekili Sait Kirazoğlu'nun babası Turan Kirazoğlu'nun cenazesine katıldı.

Kurtulmuş, Kirazoğlu'nun Babasının Cenaze Törenine Katıldı, System.String[]
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Gaziantep Milletvekili Sait Kirazoğlu'nun babası Turan Kirazoğlu'nun cenazesine katıldı.

AK Parti'li Kiraz'ın babasının cenazesi Gaziantep Asri Mezarlığı'na getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından Kirazoğlu'nun tabutu, sevenlerinin omuzunda taşınarak toprağa verildi.

Cenaze törenine, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Gaziantep Valisi Davut Gül, AK Parti Gaziantep milletvekilleri Nejat Koçer, Ali Şahin, Ahmet Üzer, Müslüm Yüksel ve Mehmet Erdoğan ile İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman da katıldı.

Öte yandan, Numan Kurtulmuş'un kentteki sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle yapması planlanan toplantının cenaze töreni nedeniyle iptal edildiği bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 05:11 Kaynak: AA

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