Kurtulmuş, KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Oğuz ile görüştü

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, " Avrupa'dan ve Batı'dan yükselen sesleri hiç bir şekilde itibar etmiyor, bu sözleri dikkate almıyor ve ciddiye almıyoruz." dedi.

Kurtulmuş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz ve beraberindeki heyeti AK Parti Genel Merkezi'ndeki makamında bir araya geldi.

Oğuz ve beraberindeki heyeti ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Kurtulmuş, "Kuzey Kıbrıs bizim için gönlümüzün ayrılmaz bir parçasıdır. Anadolu coğrafyasının da ayrılmaz bir parçasıdır hem fiziken bir bağımız hem de manen bir bağımız vardır ve gönül bağımız vardır." diye konuştu.

Kurtulmuş, Barış Pınarı Harekatı'na verdikleri destek sebebiyle teşekkür ederek, "Her ne kadar bazı çatlak sesler çıktıysa da genelde Kuzey Kıbrıs Türk halkı bütünüyle ve büyük çoğunluğuyla Türkiye Cumhuriyeti'nin yanında yer almıştır." ifadelerini kullandı.

Barış Pınarı Harekatı'nda başarı sağlandığını belirten Kurtulmuş, "Şimdi sahadan teröristlerin temizlenmesiyle ilgili süreç devam ediyor. Ümid ediyorum ki Sayın Cumhurbaşkanımız bugün ABD'ye gitti, Sayın Trump'la görüşmesinde sahadaki pürüzlerde masada olacak. Sahadaki pürüzlerin giderilerek o bölgenin tamamıyla temizlenmesi için verilen sözlerin yerine getirilmesi için bir yeni mutabakat herhalde oluşur diye düşünüyorum. Bu sadece Türkiye'nin meselesi değil aslında bölge barışını isteyen herkesin ortak meselesi olmalıdır. Buradaki terör örgütlerinin tamamı bu coğrafyadan çıkarılmalıdır. Bu bölge halkıda huzur ve selamet içerisinde yaşamaya devam etmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Kurtulmuş, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon arama faaliyelerine değinerek, şöyle devam etti:

"Sağdan soldan, Avrupa'dan ve Batı'dan yükselen sesleri hiç bir şekilde itibar etmiyor bu sözleri dikkate almıyor ve ciddiye almıyoruz. Çünkü Türkiye herkesten daha çok 'Türkiye niye orada bulunuyor' diyenlerin hepsinden çok daha fazla bu bölgede bulunmakta haklı olan bir devlettir. Öncelikle Doğu Akdeniz'de en çok sahili bulunan ülke biziz, ikinci olarakta özellikle Kıbrıs'ta KKTC'nin korunup kollanması ve Kıbrıs'taki statünün bir şekilde devam etmesi için Türkiye garantör olan bir ülkedir. Dolayısıyla hem kıyıdaş olmak hakkımız var hem garantör olmak dolayısıyla hemde Kuzey Kıbrıs'taki kardeşlerimizin hakkını ve hukukunu korumak gibi milli bir görevimiz var."

Doğuz Akdeniz ile ilgili Türkiye'yi eleştiren ülkelere yönelik Kurtulmuş, "Doğu Akdeniz ile hiç bir ilgisi olmayan bazı AB ülkelerinin bir takım sesler çıkarması ve Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de varolmasını ve petrol arama faaliyetlerini gerçekleştirmesinden rahatsızlık duymasını anlamak mümkün değildir. Bunları hiç bir şekilde ciddiye almadığımızı ifade ediyoruz." ifadelerini kullandı.

KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yoluna dik ve güçlü bir şekilde devam etsini istediklerini belirterek, "Gönlümüzde, gücümüzde ve dualarımızda sizlerle. Barış Pınarı Harekatı'nda TSK'nın yapmış olduğu üstün başarı hepimizi gururlandırdı." şeklinde konuştu.

Kabulün ardından Kurtulmuş'a, KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz tarafından plaket takdim edildi.