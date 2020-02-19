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Kurtulmuş: "Kudüs, bizim için sadece siyasi bir konu değildir"
7 saat önce
"Kudüs Davamız" konulu konferans AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un konferansın düzenlendiği salona gelişi Numan Kurtulmuş'un konuşması ANKARA - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Kudüs Davamız" konulu konferansa katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 08:54 Kaynak: AA
"Kudüs Davamız" konulu konferans
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un konferansın düzenlendiği salona gelişi
Numan Kurtulmuş'un konuşması ANKARA - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Kudüs Davamız" konulu konferansa katıldı.
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