Kurtulmuş: "Kudüs, bizim için sadece siyasi bir konu değildir" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kurtulmuş: 'Kudüs, bizim için sadece siyasi bir konu değildir' - Son Dakika

Kurtulmuş: "Kudüs, bizim için sadece siyasi bir konu değildir"

7 saat önce

"Kudüs Davamız" konulu konferans AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un konferansın düzenlendiği salona gelişi Numan Kurtulmuş'un konuşması ANKARA - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Kudüs Davamız" konulu konferansa katıldı.

"Kudüs Davamız" konulu konferans

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un konferansın düzenlendiği salona gelişi

Numan Kurtulmuş'un konuşması ANKARA - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Kudüs Davamız" konulu konferansa katıldı.

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Kurtulmuş: Kudüs, bizim için sadece siyasi bir konu değildir

Numan Kurtulmuş, AK Parti, Kudüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 08:54 Kaynak: AA
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