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Kurtulmuş: "Küresel güç denklemlerinde büyük bir değişim yaşanıyor"
6 saat önce
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Kızılcahamam'da düzenlenen Asrın İşadamları Derneği 2. Meclis Toplantısı'nda konuştu. Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 12:08 Kaynak: AA
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