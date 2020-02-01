Kurtulmuş: "Küresel güç denklemlerinde büyük bir değişim yaşanıyor" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kurtulmuş: 'Küresel güç denklemlerinde büyük bir değişim yaşanıyor' - Son Dakika

Kurtulmuş: "Küresel güç denklemlerinde büyük bir değişim yaşanıyor"

6 saat önce

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Kızılcahamam'da düzenlenen Asrın İşadamları Derneği 2. Meclis Toplantısı'nda konuştu.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Kızılcahamam'da düzenlenen Asrın İşadamları Derneği 2. Meclis Toplantısı'nda konuştu. (2)

Kurtulmuş: Küresel güç denklemlerinde büyük bir değişim yaşanıyor

Numan Kurtulmuş, Kızılcahamam, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 12:08 Kaynak: AA
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