Kurtulmuş: "(Libya) Hafter'in ateşkes çağrısına kayıtsız kalmayacağı bir ortamın oluşturulması... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kurtulmuş: '(Libya) Hafter'in ateşkes çağrısına kayıtsız kalmayacağı bir ortamın oluşturulması... - Son Dakika

Kurtulmuş: "(Libya) Hafter'in ateşkes çağrısına kayıtsız kalmayacağı bir ortamın oluşturulması...

28 dakika önce

Bem-Bir-Sen İbrahim Keresteci Basın Ödülleri töreni AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un gelişi AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş 'un Libya ile ilgili açıklamaları ANKARA - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Bem-Bir-Sen İbrahim Keresteci Basın Ödülleri törenine katıldı.

Bem-Bir-Sen İbrahim Keresteci Basın Ödülleri töreni

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un gelişi

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş 'un Libya ile ilgili açıklamaları ANKARA - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Bem-Bir-Sen İbrahim Keresteci Basın Ödülleri törenine katıldı. AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, ödülm töreninin ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Kurtulmuş: (Libya) Hafter'in ateşkes çağrısına kayıtsız kalmayacağı bir ortamın oluşturulması...

Numan Kurtulmuş, AK Parti, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 09:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Hafter'in ateşkes çağrısını reddetmesinin ardından başkentte patlama sesleri
Ahmet Davutoğlu, TikTok'ta yeni video paylaştı CHP'li Deniz Baykal, Libya tezkeresi konusunda hükümete destek verdi Tunceli'de ilçeyi sokağa döken cinsel istismar şüphelisi kendisini ağaca astı

Son Dakika Haberleri
22:18 Ümraniye'de market soygunu - Son Dakika
22:18 AB'den Orta Doğu'da itidal çağrısı - Son Dakika
22:17 Bolu'da, müsiad yönetimi istifa etti - Son Dakika
22:16 Pakistan'da medresede patlama: 15 ölü - Son Dakika
22:12 Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Michel Türkiye'ye geliyor - Son Dakika
21:19 Tunceli'de ilçeyi sokağa döken cinsel istismar şüphelisi kendisini ağaca astı - Son Dakika
19:17 AK Partili İmirze Demir'in acı günü! Minik kızı 8. kattan düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.1.2020 22:22:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kurtulmuş: "(Libya) Hafter'in ateşkes çağrısına kayıtsız kalmayacağı bir ortamın oluşturulması... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]