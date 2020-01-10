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Kurtulmuş: "(Libya) Hafter'in ateşkes çağrısına kayıtsız kalmayacağı bir ortamın oluşturulması...
28 dakika önce
Bem-Bir-Sen İbrahim Keresteci Basın Ödülleri töreni AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un gelişi AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş 'un Libya ile ilgili açıklamaları ANKARA - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Bem-Bir-Sen İbrahim Keresteci Basın Ödülleri törenine katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 09:54 Kaynak: AA
Bem-Bir-Sen İbrahim Keresteci Basın Ödülleri töreni
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un gelişi
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş 'un Libya ile ilgili açıklamaları ANKARA - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Bem-Bir-Sen İbrahim Keresteci Basın Ödülleri törenine katıldı. AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, ödülm töreninin ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı.
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