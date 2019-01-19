Son Dakika Haberleri: Kurtulmuş: Millet Gibi Düşünmeyen Cumhurbaşkanı Olamayacak

Kurtulmuş: Millet Gibi Düşünmeyen Cumhurbaşkanı Olamayacak

1 saat önce

AK PARTİ Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, millet gibi düşünmeyenin cumhurbaşkanı olamayacağını belirterek, "Size benzeyen kimse, o cumhurbaşkanı olacak" dedi.

Kurtulmuş: Millet Gibi Düşünmeyen Cumhurbaşkanı Olamayacak, System.String[]
AK PARTİ Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, millet gibi düşünmeyenin cumhurbaşkanı olamayacağını belirterek, "Size benzeyen kimse, o cumhurbaşkanı olacak" dedi.

Rize'de, Yenişehir Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen partisinin belediye başkan adayları tanıtım toplantısında konuşan Numan Kurtulmuş, AK Parti'nin reformlar partisi olduğunu belirterek en büyük reformun cumhurbaşkanlığı yönetim sistemine geçiş olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde büyük olaylar olduğunu ifade eden Kurtulmuş, "Bütün hepsini geride bırakalım, 2007 yılında yapılan seçimlerde AK Parti'nin çoğunluğuna rağmen Mecliste cumhurbaşkanı seçtirmediler. Niçin, çünkü bu millet; 'bidon kafalı, göbeğini kaşıyan adamlardı' onların zihniyetinde. Bu millet cumhurbaşkanını seçmeye layık bir millet değildi. Kim seçerdi cumhurbaşkanını? Kapalı kapılar ardında, Türkiye'yi yönettiğini zanneden bir avuç azınlık kimin cumhurbaşkanı olacağına karar veriyor. 2007'de büyük bir kriz ortaya çıktı. O krizin sonunda Allah'a çok şükür, kötü komşu milleti ev sahibi yaptı. Millet cumhurbaşkanını kendisi seçmeye karar verdi ve kendisine benzeyen birisini, içinden çıkan birisini, Recep Tayyip Erdoğan'ı seçti" dedi.

Millet gibi düşünmeyenlerin cumhurbaşkanı olamayacağını söyleyen Kurtulmuş, "Milletin çarşısından, pazarından geçmeyen, milletin camisiyle, mescidiyle işi olmayan, milletin tarihiyle, kökleriyle irtibatı olmayan, milletin düşünde horon oynamayan, halay çekmeyen, cenazesinde ağıt yakmayan, velhasıl millet gibi olmayan, millet gibi düşünmeyen, millet gibi inanmayan hiç kimse cumhurbaşkanı olamayacak. Size benzeyen kimse, o cumhurbaşkanı olacak" diye konuştu. Kurtulmuş, partisinin Rize belediye başkan adaylarını da açıkladı. Buna göre; Ardeşen'de Avni Kahya, Fındıklı'da Mustafa Zorlu, Pazar'da Ahmet Basa, Hemşin'de Halim Kazım Bekar, Çayeli'nde Mustafa Baltacı, Güneysu'da Rıfat Özer, Derepazarı'nda Ahmet Yıldız, İyidere'de Saffet Mete, Kalkandere'de Kenan Yıldırım, İkizdere'de Ali Fuat Yıldırım, Çamlıhemşin'de Osman Haşimoğlu, Kendirli'de Alaattin Serdar, Salarha'da Hasan Kara, Muradiye'de Musa Süreyya Balcı, Tunca'da Ahmet Naci Aytemiz ve Madenli'de Necip Yazıcı aday olarak gösterildi.

Rize Belediye Başkanlığı için daha önce Rahmi Metin'in ismi açıklanmıştı. - Rize

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 05:13 Kaynak: DHA

belediye başkan adayı, Rize, Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fazıl Say'a Özel Davet Erdoğan'ın, 15 Temmuz Gecesi Alnından Öptüğü Gencin Söz Yüzüklerini Taktığı Görüntüleri Ortaya Çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Samsun Adaylarını Açıkladı! İşte Tam Liste Son Dakika! Erdoğan'ın Fazıl Say'ın Konserini İzlemesine Bahçeli'den İlk Yorum: Memnun Edici
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.1.2019 18:17:03. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kurtulmuş: Millet Gibi Düşünmeyen Cumhurbaşkanı Olamayacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]