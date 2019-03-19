Son Dakika Haberleri: Kurtulmuş: Millete Tepeden Bakan Siyaset Güruhu Var (2)

Kurtulmuş: Millete Tepeden Bakan Siyaset Güruhu Var (2)

37 dakika önce

MUHALEFETİ ELEŞTİRDİAK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, ilçelerdeki programlarının ardından Kütahya kent merkezine geçti.

Kurtulmuş: Millete Tepeden Bakan Siyaset Güruhu Var (2), System.String[]
MUHALEFETİ ELEŞTİRDİ

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, ilçelerdeki programlarının ardından Kütahya kent merkezine geçti. Zafer Meydanı'ndaki partisinin açık hava toplantısında konuşan Kurtulmuş, muhalefet partilerini eleştirerek, " Menderes'i niye astılarsa 15 Temmuz'u onun için yaptılar. 12 Eylül darbesini niye yaptılarsa 28 Şubat'ı onun için yaptılar. Bir takım ittifaklarla milletin aklını çeleceklerini zannediyorlar. Dört tane parti ittifak ediyor. HDP, CHP, İP ve SP. Bu 4 partinin 4 tane ortak cümlesi yok. Biri anyaya gider biri Konya'ya gider. Ama bir tek noktada birleşiyorlar haklarını yemeyelim. Birleştikleri yer neresi Tayyip Erdoğan düşmanlığı, AK Parti karşıtlığı. Milletin gelişmesinin yükselmesinin, bu istikamette yürümesinin önüne geçme sevdası" dedi.

Kurtulmuş konuşmasının ardından AK Parti Kütahya Belediye Başkan adayı Ahmet Sami Kutlu, Kütahya milletvekilleri ve il teşkilatıyla partilileri selamlayıp yerel seçimler için destek istedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 11:13 Kaynak: DHA

Politika
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